Новые цены на квартиры в Киеве — к чему готовятся покупатели в 2025 году

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

Рынок недвижимости столицы в 2025 году демонстрирует интересный парадокс: в условиях войны, нестабильной экономики и рисков — интерес к покупке жилья сохраняется. Большинство потенциальных инвесторов ожидают роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Но есть и такие, кто верит в снижение цен на квартиры в Киеве.

По данным свежего опроса, проведенного ЛУН в апреле 2025 года, все больше потенциальных инвесторов верит в рост цен на новостройки в Киеве. Если в январе этого года 50% опрошенных были уверены в подорожании, то уже в апреле таких стало 61%. Только за три месяца доля сторонников "бычьего" рынка выросла на 11%.

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Несмотря на многочисленные риски, только 12% инвесторов ожидают снижения цен на новостройки — и эта доля продолжает падать. Для сравнения: еще в начале года таких было 17%. Это свидетельствует о стабилизации рынка, которая снижает ожидания "распродаж" или существенных скидок.

Одновременно уменьшилось и количество тех, кто не ожидает изменений вообще. Если в январе 33% респондентов считали, что цены на первичном рынке уже достигли плато, то в апреле таких стало 27%.

Что ожидают покупатели от цен на первичке Киева. Графика: ЛУН

Вторичка: спокойная вера в стабильность

Иная ситуация — на вторичном рынке. Здесь настроение инвесторов осталось практически неизменным. Как и раньше, 39% опрошенных ожидают роста цен. Это свидетельствует о стабильном спросе на готовое жилье, которое уже существует, без привязки к рискам строительства.

Зато увеличилось количество тех, кто видит в рынке вторички стабильность — 41% респондентов в апреле считают, что цены в ближайшее время не изменятся (в январе таких было 36%).

Удешевление — все менее вероятно

Интерес вызывает и динамика настроений относительно возможного удешевления квартир. Если осенью 2024 года в снижение цен верили 35% покупателей, то в начале 2025 года эта цифра упала до 26%, а в апреле — до всего 20%. Иными словами, лишь каждый пятый сегодня рассчитывает на падение цен.

Что ожидают покупатели от цен на вторичке Киева. Графика: ЛУН

Что влияет на настроения покупателей

Ожидания покупателей формируются под влиянием нескольких ключевых факторов.

Экономическая ситуация. Инфляция, колебания курса валют и рост стоимости строительных материалов напрямую влияют на цены новостроек.

Спрос и предложение. Увеличение интереса к столичной недвижимости, особенно в престижных районах, подогревает рынок.

Психологический аспект. Ожидание роста цен часто становится самосбывающимся прогнозом, ведь покупатели спешат инвестировать, чтобы "успеть" до подорожания.

Что это означает для рынка

Ожидания покупателей — не только отражение личных убеждений, а своеобразный барометр рынка. Высокий уровень веры в подорожание стимулирует спрос, и в результате ожидания могут сами себя реализовать. Это уже сейчас наблюдается на первичном рынке, где рост интереса подталкивает цены вверх.

В то же время инвесторы, которые ориентируются на вторичку, демонстрируют больший прагматизм — они не ждут мгновенных прибылей, но и не прогнозируют падение стоимости.

Как сообщалось, в 2025 году приобретение однокомнатной квартиры в Киеве останется недостижимой мечтой для большинства украинцев. Основным препятствием является значительное отставание уровня заработных плат от стремительного роста цен на жилье.

Отметим также, элитные новостройки в престижных районах столицы являются не только символом статуса, но и выгодной инвестицией. В апреле 2025 года наблюдается стабильный рост цен на первичном рынке недвижимости, что связано с ограниченным предложением, высоким спросом и экономическими факторами.