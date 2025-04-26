Елітна нерухомість в Києві — які ціни на квартири з найкращим видом на Дніпро

Мільйони за вид на Дніпро — які ціни на елітні квартири у Києві
Київ залишається магнітом для тих, хто мріє про комфортне життя в серці України. Елітні новобудови в престижних районах столиці — це не лише статус, а й інвестиція в майбутнє. У квітні 2025 року ринок первинної нерухомості демонструє стабільне зростання цін, зумовлене обмеженою пропозицією, високим попитом і впливом економічних факторів.
За даними порталу DIM.RIA, у квітні 2025 року середня вартість квадратного метра в елітних новобудовах становить 54 688 грн. Елітні райони Києва — це переважно Печерський і Шевченківський, а також частково Голосіївський та Оболонський, де зосереджені новобудови преміум- і бізнес-класу. Ціни на квартири в новобудовах залежать від розташування, інфраструктури, класу житлового комплексу та стадії будівництва.
Найдорожчі квартири пропонуються у Печерському районі, де ціни на преміум-сегмент досягають 3 000 дол./кв. м і вище.
Найдоступніші серед елітних — Оболонський район, де новобудови бізнес-класу пропонують квартири за ціною від 1 300 дол./кв. м.
Ціни на 1-кімнатні квартири
Печерський район: найдорожчий варіант, середня ціна — 110 000-128 500 грн/кв.м. Однокімнатна квартира площею 40-50 кв.м коштує від 4,4 до 6,4 млн грн (105 000-153 000 дол.). Найпрестижніші ЖК, такі як на Печерську, пропонують видові квартири з панорамою на Дніпро.
Шевченківський район: ціни трохи нижчі — 90 000-110 000 грн/кв. м. Однокімнатна квартира (40-45 кв. м) обійдеться в 3,6-4,9 млн грн (86 000-117 000 дол.).
Голосіївський район: більш доступний елітний сегмент — 70 000-90 000 грн/кв. м. Квартира площею 40 кв. м коштує 2,8-3,6 млн грн (67 000-86 000 дол.).
Оболонський район: найбюджетніший серед елітних — 65 000-85 000 грн/кв. м. Однокімнатна квартира (35-45 кв. м) — від 2,3 до 3,8 млн грн (55 000-91 000 дол.).
Ціни на 2-кімнатні квартири
- Печерський район: 105 000-125 000 грн/кв. м. Двокімнатна квартира (60-80 кв. м) коштує 6,3-10 млн грн (150 000-238 000 дол.).
- Шевченківський район: 85 000-105 000 грн/кв. м. Квартира площею 65-75 кв. м обійдеться у 5,5-7,9 млн грн (131 000-188 000 дол.).
- Голосіївський район: 65 000-85 000 грн/кв. м. Двокімнатна квартира (60-70 кв. м) — 3,9-5,9 млн грн (93 000-141 000 дол.).
- Оболонський район: 60 000-80 000 грн/кв. м. Квартира (55-70 кв. м) — 3,3-5,6 млн грн (79 000-133 000 дол.).
Ціни на 3-кімнатні квартири
- Печерський район: 100 000-120 000 грн/кв. м. Трикімнатна квартира (90-120 кв. м) коштує 9-14,4 млн грн (214 000-343 000 дол.).
- Шевченківський район: 80 000-100 000 грн/кв. м. Квартира площею 90-110 кв. м обійдеться у 7,2-11 млн грн (171 000-262 000 дол.).
- Голосіївський район: 60 000-80 000 грн/кв. м. Трикімнатна квартира (85-100 кв. м) пропонується за 5,1-8 млн грн (121 000-190 000 дол.).
- Оболонський район: 55 000-75 000 грн/кв. м. Квартира (80-100 кв. м) коштує 4,4-7,5 млн грн (105 000-179 000 дол.).
Як змінились ціни на елітне житло у Києві
За останні шість місяців ціни на первинному ринку елітних новобудов Києва зросли на 8-10%, що відповідає прогнозам аналітиків. Основні причини:
- обмежена пропозиція: через війну та економічні виклики нових проєктів стало менше, що підвищує попит на наявні ЖК;
- інфляція та зростання собівартості будівництва: подорожчання матеріалів і логістики змушує забудовників коригувати ціни;
- попит на якісне житло: елітні квартири в центрі залишаються привабливими для інвесторів і тих, хто шукає комфорт.
Печерський і Шевченківський райони продемонстрували зростання цін на 10%. У Голосіївському вартість квартир зросла на 8%, а в Оболонському — на 6-7%.
Водночас трикімнатні квартири показали найменше зростання цін (5-6%) через нижчий попит, тоді як однокімнатні квартири подорожчали на 10-12% через їхню популярність серед молодих сімей та інвесторів.
Що буде з цінами далі
Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року ціни на елітні новобудови зростуть ще на 5-7% через стабільний попит і державні іпотечні програми, які стимулюють ринок. Печерський і Шевченківський райони залишаться лідерами за вартістю, тоді як Голосіївський і Оболонський райони можуть стати компромісом між ціною та якістю.
Як повідомлялось, ринок нерухомості Києва вирізняється своєю активністю, що є відображенням економічної ситуації та балансу попиту й пропозиції. Особливу популярність мають двокімнатні квартири, вартість яких суттєво варіюється. На ціну впливають такі фактори, як рік побудови будинку, місце розташування, стан квартири та наявність розвиненої інфраструктури.
Зазначимо, придбання власного житла в Києві залишається для багатьох українців складною метою через значний розрив між доходами та цінами на нерухомість. Раніше ми вже аналізували, скільки років знадобиться представникам популярних професій, щоб здійснити цю мрію.
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