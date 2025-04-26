Элитная недвижимость в Киеве — какие цены на квартиры с лучшим видом на Днепр

ЖК Diamond Hill в Киеве. Фото: diamond-hill.estate

Киев остается магнитом для тех, кто мечтает о комфортной жизни в сердце Украины. Элитные новостройки в престижных районах столицы — это не только статус, но и инвестиция в будущее. В апреле 2025 года рынок первичной недвижимости демонстрирует стабильный рост цен, обусловленный ограниченным предложением, высоким спросом и влиянием экономических факторов.

По данным портала DIM.RIA, в апреле 2025 года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках составляет 54 688 грн. Элитные районы Киева — это преимущественно Печерский и Шевченковский, а также частично Голосеевский и Оболонский, где сосредоточены новостройки премиум- и бизнес-класса. Цены на квартиры в новостройках зависят от расположения, инфраструктуры, класса жилого комплекса и стадии строительства.

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Самые дорогие квартиры предлагаются в Печерском районе, где цены на премиум-сегмент достигают 3 000 долл./кв. м и выше.

Самые доступные среди элитных — Оболонский район, где новостройки бизнес-класса предлагают квартиры по цене от 1 300 долл./кв. м.

Цены на 1-комнатные квартиры

Печерский район: самый дорогой вариант, средняя цена — 110 000-128 500 грн/кв.м. Однокомнатная квартира площадью 40-50 кв.м стоит от 4,4 до 6,4 млн грн (105 000-153 000 долл.). Самые престижные ЖК, такие как на Печерске, предлагают видовые квартиры с панорамой на Днепр.

ЖК Tetris Hall на Печерске. Фото: DIM.RIA

Шевченковский район: цены немного ниже — 90 000-110 000 грн/кв. м. Однокомнатная квартира (40-45 кв. м) обойдется в 3,6-4,9 млн грн (86 000-117 000 долл.).

ЖК "Кирилловский Гай" в Шевченковском районе. Фото: DIM.RIA

Голосеевский район: более доступный элитный сегмент — 70 000-90 000 грн/кв. м. Квартира площадью 40 кв. м стоит 2,8-3,6 млн грн (67 000-86 000 долл.).

ЖК White Lines в Голосеевском районе. Фото: DIM.RIA

Оболонский район: самый бюджетный среди элитных — 65 000-85 000 грн/кв. м. Однокомнатная квартира (35-45 кв. м) — от 2,3 до 3,8 млн грн (55 000-91 000 долл.).

ЖК Tower на Оболони. Фото: DIM.RIA

Цены на 2-комнатные квартиры

Печерский район: 105 000-125 000 грн/кв.м. Двухкомнатная квартира (60-80 кв. м) стоит 6,3-10 млн грн (150 000-238 000 долл.).

Шевченковский район: 85 000-105 000 грн/кв. м. Квартира площадью 65-75 кв. м обойдется в 5,5-7,9 млн грн (131 000-188 000 долл.).

Голосеевский район: 65 000-85 000 грн/кв. м. Двухкомнатная квартира (60-70 кв. м) — 3,9-5,9 млн грн (93 000-141 000 долл.).

Оболонский район: 60 000-80 000 грн/кв. м. Квартира (55-70 кв. м) — 3,3-5,6 млн грн (79 000-133 000 долл.).

Цены на 3-комнатные квартиры

Печерский район: 100 000-120 000 грн/кв. м. Трехкомнатная квартира (90-120 кв. м) стоит 9-14,4 млн грн (214 000-343 000 долл.).

Шевченковский район: 80 000-100 000 грн/кв. м. Квартира площадью 90-110 кв. м обойдется в 7,2-11 млн грн (171 000-262 000 долл.).

Голосеевский район: 60 000-80 000 грн/кв. м. Трехкомнатная квартира (85-100 кв. м) предлагается за 5,1-8 млн грн (121 000-190 000 долл.).

Оболонский район: 55 000-75 000 грн/кв. м. Квартира (80-100 кв. м) стоит 4,4-7,5 млн грн (105 000-179 000 долл.).

Как изменились цены на элитное жилье в Киеве

За последние шесть месяцев цены на первичном рынке элитных новостроек Киева выросли на 8-10%, что соответствует прогнозам аналитиков. Основные причины:

ограниченное предложение: из-за войны и экономических вызовов новых проектов стало меньше, что повышает спрос на существующие ЖК;

инфляция и рост себестоимости строительства: подорожание материалов и логистики заставляет застройщиков корректировать цены;

спрос на качественное жилье: элитные квартиры в центре остаются привлекательными для инвесторов и тех, кто ищет комфорт.

Печерский и Шевченковский районы продемонстрировали рост цен на 10%. В Голосеевском стоимость квартир выросла на 8%, а в Оболонском — на 6-7%.

При этом трехкомнатные квартиры показали наименьший рост цен (5-6%) из-за более низкого спроса, тогда как однокомнатные квартиры подорожали на 10-12% из-за их популярности среди молодых семей и инвесторов.

Что будет с ценами дальше

Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года цены на элитные новостройки вырастут еще на 5-7% из-за стабильного спроса и государственных ипотечных программ, которые стимулируют рынок. Печерский и Шевченковский районы останутся лидерами по стоимости, тогда как Голосеевский и Оболонский районы могут стать компромиссом между ценой и качеством.

Как сообщалось, рынок недвижимости Киева отличается своей активностью, что является отражением экономической ситуации и баланса спроса и предложения. Особой популярностью пользуются двухкомнатные квартиры, стоимость которых существенно варьируется. На цену влияют такие факторы, как год постройки дома, местоположение, состояние квартиры и наличие развитой инфраструктуры.

Отметим, приобретение собственного жилья в Киеве остается для многих украинцев сложной целью из-за значительного разрыва между доходами и ценами на недвижимость. Ранее мы уже анализировали, сколько лет понадобится представителям популярных профессий, чтобы осуществить эту мечту.