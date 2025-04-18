Квартири в новобудовах Ірпеня стрімко дорожчають — які ціни встановили забудовники

ЖК "Синергія 3+" в Ірпені. Фото: bild.ua

У квітні 2025 року ринок первинної нерухомості Ірпеня демонструє стабільне зростання цін, що свідчить про відновлення довіри інвесторів та активізацію будівництва. А середня вартість квадратного метра в новобудовах міста становить 35 918 грн.

За даними порталу DIM.RIA, середні ціни на квартири в Ірпені у квітні становлять:

Реклама

Читайте також:

1-кімнатні: від 828 309 до 2 816 100 грн;

2-кімнатні: від 1 581 251 до 3 917 600 грн;

3-кімнатні: від 2 308 451 до 6 518 750 грн.

Найдорожчі пропозиції зосереджені в житлових комплексах бізнес-класу, таких як ЖК Utlandia 2 (від 50 064 грн/кв. м) та ЖК River Port (від 41 710 грн/кв. м).

ЖК Utlandia 2. Фото: ЛУН

ЖК River Port. Фото: DIM.RIA



Найбільш доступні варіанти можна знайти в ЖК "Ібіс" (від 26 069 грн/кв. м) та ЖК Viking Home (від 30 000 грн/кв. м).

ЖК Viking Home. Фото: DIM.RIA

ЖК "Ібіс" Фото: DIM.RIA



Як змінювалися ціни на квартири в Ірпені

Протягом останніх шести місяців середня вартість квадратного метра в новобудовах Ірпеня зросла на 6,2%. Це зростання відображає поступове відновлення ринку після періоду нестабільності та свідчить про зростаючий попит на житло в передмісті столиці.

Експерти ринку нерухомості очікують, що тенденція зростання цін збережеться, особливо в сегменті комфорт- та бізнес-класу. Інвесторам рекомендують звернути увагу на об'єкти з високим рівнем готовності та надійними забудовниками, оскільки це забезпечує більшу впевненість у своєчасному завершенні будівництва та якості житла.

Зазначимо, три роки тому, 28 березня 2022 року, Ірпінь було звільнено від російської окупації. Бої за місто тривали з кінця лютого того ж року, коли російські війська наблизилися до Ірпеня. Запеклий опір українських захисників завершився повним визволенням міста.

Також ми повідомляли, що у Києві та на його околицях спостерігаються постійні коливання цін на нерухомість, зумовлені попитом, інфляцією та суспільними обставинами. Проте передмістя столиці зберігає свою привабливість для орендарів завдяки нижчим цінам, просторішим помешканням та близькості до зелених зон.