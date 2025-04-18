Квартиры в новостройках Ирпеня стремительно дорожают — какие цены установили застройщики

Застройщики в Ирпене обновили цены на квартиры — что изменилось
В апреле 2025 года рынок первичной недвижимости Ирпеня демонстрирует стабильный рост цен, что свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов и активизации строительства. А средняя стоимость квадратного метра в новостройках города составляет 35 918 грн.
По данным портала DIM.RIA, средние цены на квартиры в Ирпене в апреле составляют:
- 1-комнатные: от 828 309 до 2 816 100 грн;
- 2-комнатные: от 1 581 251 до 3 917 600 грн;
- 3-комнатные: от 2 308 451 до 6 518 750 грн.
Самые дорогие предложения сосредоточены в жилых комплексах бизнес-класса, таких как ЖК Utlandia 2 (от 50 064 грн/кв. м) и ЖК River Port (от 41 710 грн/кв. м).
Наиболее доступные варианты можно найти в ЖК "Ибис" (от 26 069 грн/кв. м) и ЖК Viking Home (от 30 000 грн/кв. м).
Как менялись цены на квартиры в Ирпене
В течение последних шести месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ирпеня выросла на 6,2%. Этот рост отражает постепенное восстановление рынка после периода нестабильности и свидетельствует о растущем спросе на жилье в пригороде столицы.
Эксперты рынка недвижимости ожидают, что тенденция роста цен сохранится, особенно в сегменте комфорт- и бизнес-класса. Инвесторам рекомендуют обратить внимание на объекты с высоким уровнем готовности и надежными застройщиками, поскольку это обеспечивает большую уверенность в своевременном завершении строительства и качестве жилья.
Отметим, три года назад, 28 марта 2022 года, Ирпень был освобожден от российской оккупации. Бои за город продолжались с конца февраля того же года, когда российские войска приблизились к Ирпеню. Ожесточенное сопротивление украинских защитников завершилось полным освобождением города.
Также мы сообщали, что в Киеве и его окрестностях наблюдаются постоянные колебания цен на недвижимость, обусловленные спросом, инфляцией и общественными обстоятельствами. Однако пригород столицы сохраняет свою привлекательность для арендаторов благодаря более низким ценам, просторным помещениям и близости к зеленым зонам.
Читайте Новини.LIVE!