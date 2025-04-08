Водій, майстер манікюру, медсестра та інші — за скільки років можна купити квартиру в Києві у 2025 році

Долари та будинки. Графіка: Новини.LIVE

Купити власну однокімнатну квартиру в Києві у 2025 році — мрія, яка для більшості українців залишається далекою перспективою. Навіть не тому, що бажання немає — просто зарплати не встигають за ринком нерухомості.

За даними порталу ЛУН, станом на квітень 2025 року середня вартість однокімнатного житла на вторинному ринку столиці становить 63 000 доларів. У гривневому еквіваленті — понад 2,5 мільйона гривень.

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Якщо молодий спеціаліст вирішить відкладати половину своєї щомісячної зарплати, шлях до власного житла може розтягнутися на довгі роки, а для деяких професій — майже на ціле життя.

Хто скільки працює заради купівлі житла

Маркетолог — 11 років і 8 місяців. Середня зарплата у квітні — 37 500 грн. Якщо відкладати половину — 18 750 грн щомісяця.

Логіст або водій — 12 років і 6 місяців. За умови накопичення по 17 500 грн щомісяця.

Рекрутер — 13 років і 3 місяці, заощаджуючи 16 250 грн на місяць.

Бухгалтер, SMM-менеджер, майстер манікюру, кухар — 14 років і 6 місяців. Їхній середній рівень зарплати дозволяє відкладати близько 15 000 грн.

Вантажник, продавець-консультант, медсестра — 19 років і 6 місяців. Щомісячні заощадження — трохи більше як 11 тисяч гривень.

Касир — абсолютний рекордсмен: 21 рік і 2 місяці. Навіть за умови регулярного відкладання 10 500 грн — це майже чверть життя.

Скільки років потрібно працювати представникам популярних професій, щоб купити квартиру в Києві. Графіка: Новини.LIVE

Чи є шанси пришвидшити процес

Реально зібрати повну суму лише із зарплати — важке завдання, особливо якщо врахувати інфляцію, витрати на оренду чи комунальні послуги.

Ще складніше — з урахуванням воєнного стану, зростання цін на базові товари та нестабільності на ринку праці. Втім, в українців залишається кілька варіантів.

Іпотека . У 2025 році програми з державною підтримкою (як-от "єОселя") дозволяють окремим категоріям придбати житло під 3-7% річних.

. У 2025 році програми з державною підтримкою (як-от "єОселя") дозволяють окремим категоріям придбати житло під 3-7% річних. Фінансова допомога від родини або партнерства . Здебільшого саме так українці й здійснюють перші кроки до купівлі власної нерухомості.

. Здебільшого саме так українці й здійснюють перші кроки до купівлі власної нерухомості. Друга робота або фриланс . Стабільний підробіток може скоротити цей шлях на кілька років.

. Стабільний підробіток може скоротити цей шлях на кілька років. Зміна міста. Якщо відмовитись від ідеї купити квартиру в Києві, можна вкластися у значно менші суми — у передмісті чи регіональних центрах.

Як повідомлялось, навесні ринок нерухомості традиційно демонструє пожвавлення, і поточний рік не став винятком. Спостерігаються коливання цін як на нові об'єкти, так і на вторинне житло. Вартість квадратного метра залежить від багатьох факторів, включаючи регіон, безпекову ситуацію та рівень попиту.

Також ми розповідали про Тернопіль, який є привабливим містом, що поєднує спокійну атмосферу з розвиненою інфраструктурою та доступними цінами на житло. У квітні 2025 року місцевий ринок нерухомості демонструє помірну активність, що відповідає загальним тенденціям в Україні та має свої особливості.