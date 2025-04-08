Водитель, мастер маникюра, медсестра и другие — за сколько лет можно купить квартиру в Киеве в 2025 году

Доллары и дома. Графика: Новини.LIVE

Купить собственную однокомнатную квартиру в Киеве в 2025 году — мечта, которая для большинства украинцев остается далекой перспективой. Даже не потому, что желания нет — просто зарплаты не успевают за рынком недвижимости.

По данным портала ЛУН, по состоянию на апрель 2025 года, средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке столицы составляет 63 000 долларов. В гривневом эквиваленте — более 2,5 миллиона гривен.

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Если молодой специалист решит откладывать половину своей ежемесячной зарплаты, путь к собственному жилью может растянуться на долгие годы, а для некоторых профессий — почти на всю жизнь.

Кто сколько работает ради покупки жилья

Маркетолог — 11 лет и 8 месяцев. Средняя зарплата в апреле — 37 500 грн. Если откладывать половину — 18 750 грн ежемесячно.

Логист или водитель — 12 лет и 6 месяцев. При условии накопления по 17 500 грн ежемесячно.

Рекрутер — 13 лет и 3 месяца, экономя 16 250 грн в месяц.

Бухгалтер, SMM-менеджер, мастер маникюра, повар — 14 лет и 6 месяцев. Их средний уровень зарплаты позволяет откладывать около 15 000 грн.

Грузчик, продавец-консультант, медсестра — 19 лет и 6 месяцев. Ежемесячные сбережения — чуть больше 11 тысяч гривен.

Кассир — абсолютный рекордсмен: 21 год и 2 месяца. Даже при условии регулярного откладывания 10 500 грн — это почти четверть жизни.

Сколько лет нужно работать представителям популярных профессий, чтобы купить квартиру в Киеве. Графика: Новини.LIVE

Есть ли шансы ускорить процесс

Реально собрать полную сумму только с зарплаты — трудная задача, особенно если учесть инфляцию, расходы на аренду или коммунальные услуги.

Еще сложнее — с учетом военного положения, роста цен на базовые товары и нестабильности на рынке труда. Впрочем, у украинцев остается несколько вариантов.

Ипотека . В 2025 году программы с государственной поддержкой (например, "єОселя") позволяют отдельным категориям приобрести жилье под 3-7% годовых.

. В 2025 году программы с государственной поддержкой (например, "єОселя") позволяют отдельным категориям приобрести жилье под 3-7% годовых. Финансовая помощь от семьи или партнерства . В основном именно так украинцы и осуществляют первые шаги к покупке собственной недвижимости.

. В основном именно так украинцы и осуществляют первые шаги к покупке собственной недвижимости. Вторая работа или фриланс . Стабильная подработка может сократить этот путь на несколько лет.

. Стабильная подработка может сократить этот путь на несколько лет. Смена города. Если отказаться от идеи купить квартиру в Киеве, можно вложиться в значительно меньшие суммы — в пригороде или региональных центрах.

Как сообщалось, весной рынок недвижимости традиционно демонстрирует оживление, и текущий год не стал исключением. Наблюдаются колебания цен как на новые объекты, так и на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра зависит от многих факторов, включая регион, ситуацию с безопасностью и уровень спроса.

Также мы рассказывали о Тернополе, который является привлекательным городом, сочетающим спокойную атмосферу с развитой инфраструктурой и доступными ценами на жилье. В апреле 2025 года местный рынок недвижимости демонстрирует умеренную активность, что соответствует общим тенденциям в Украине и имеет свои особенности.