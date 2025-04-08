Водитель, мастер маникюра, медсестра и другие — за сколько лет можно купить квартиру в Киеве в 2025 году

Киевская квартира — сколько лет работы надо отдать на мечту
Купить собственную однокомнатную квартиру в Киеве в 2025 году — мечта, которая для большинства украинцев остается далекой перспективой. Даже не потому, что желания нет — просто зарплаты не успевают за рынком недвижимости.
По данным портала ЛУН, по состоянию на апрель 2025 года, средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке столицы составляет 63 000 долларов. В гривневом эквиваленте — более 2,5 миллиона гривен.
Если молодой специалист решит откладывать половину своей ежемесячной зарплаты, путь к собственному жилью может растянуться на долгие годы, а для некоторых профессий — почти на всю жизнь.
Кто сколько работает ради покупки жилья
- Маркетолог — 11 лет и 8 месяцев. Средняя зарплата в апреле — 37 500 грн. Если откладывать половину — 18 750 грн ежемесячно.
- Логист или водитель — 12 лет и 6 месяцев. При условии накопления по 17 500 грн ежемесячно.
- Рекрутер — 13 лет и 3 месяца, экономя 16 250 грн в месяц.
- Бухгалтер, SMM-менеджер, мастер маникюра, повар — 14 лет и 6 месяцев. Их средний уровень зарплаты позволяет откладывать около 15 000 грн.
- Грузчик, продавец-консультант, медсестра — 19 лет и 6 месяцев. Ежемесячные сбережения — чуть больше 11 тысяч гривен.
- Кассир — абсолютный рекордсмен: 21 год и 2 месяца. Даже при условии регулярного откладывания 10 500 грн — это почти четверть жизни.
Есть ли шансы ускорить процесс
Реально собрать полную сумму только с зарплаты — трудная задача, особенно если учесть инфляцию, расходы на аренду или коммунальные услуги.
Еще сложнее — с учетом военного положения, роста цен на базовые товары и нестабильности на рынке труда. Впрочем, у украинцев остается несколько вариантов.
- Ипотека. В 2025 году программы с государственной поддержкой (например, "єОселя") позволяют отдельным категориям приобрести жилье под 3-7% годовых.
- Финансовая помощь от семьи или партнерства. В основном именно так украинцы и осуществляют первые шаги к покупке собственной недвижимости.
- Вторая работа или фриланс. Стабильная подработка может сократить этот путь на несколько лет.
- Смена города. Если отказаться от идеи купить квартиру в Киеве, можно вложиться в значительно меньшие суммы — в пригороде или региональных центрах.
Как сообщалось, весной рынок недвижимости традиционно демонстрирует оживление, и текущий год не стал исключением. Наблюдаются колебания цен как на новые объекты, так и на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра зависит от многих факторов, включая регион, ситуацию с безопасностью и уровень спроса.
Также мы рассказывали о Тернополе, который является привлекательным городом, сочетающим спокойную атмосферу с развитой инфраструктурой и доступными ценами на жилье. В апреле 2025 года местный рынок недвижимости демонстрирует умеренную активность, что соответствует общим тенденциям в Украине и имеет свои особенности.
Читайте Новини.LIVE!