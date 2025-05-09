Украинцы в Польше — почему могут потерять статус PESEL UKR в 2025 году

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, должны получить PESEL UKR. Это специальный статус временной защиты, оформление которого обеспечивает граждан социальной помощью, медицинскими услугами и другими государственными гарантиями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы могут потерять PESEL UKR в 2025 году.

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Основания для аннулирования PESEL UKR

Украинцы должны немедленно обратиться за оформлением статуса по прибытии в Польшу. Ранее иностранцам давали 30 календарных дней после пересечения границы на выполнение этого обязательства. Номер PESEL имеет вид одиннадцатизначного цифрового кода, с помощью которого происходит идентификация личности.

В некоторых случаях украинцам могут полностью аннулировать статус. Например, в случае выезда из Польши на 30 дней или получения временной защиты в другом государстве Европейского Союза. Однако временное ограничение на путешествия не касается лиц, покидающих страну для осуществления предпринимательской деятельности.

Также PESEL UKR могут автоматически изменить на другой статус. Это происходит в случае:

предоставления разрешения на постоянное проживание в Польше;

получения вида на жительство долгосрочного резидента ЕС;

предоставления дополнительной защиты;

предоставления согласия на толерованное пребывание;

получения разрешения на пребывание по гуманитарным причинам;

подачи заявления о международной защите.

Еще одна реальная причина аннулирования статуса PESEL UKR — принятие судебного решения об угрозе безопасности государству или граждан Польши. Отмена приведет к потере многих преимуществ, в частности социальной поддержки, права на обучение и трудоустройство, доступа к квалифицированным медицинским услугам и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 июня 2025 года Польша изменит условия получения выплат по программам "800 Плюс" и "Добрый старт". Помощь будут предоставлять семьям, чьи дети учатся в польских школах. Нововведение касается украинцев и имеет целью поощрить интеграцию иностранцев.

Также мы писали, что украинцев в Польше могут депортировать из-за нарушения миграционных требований. Распространенными причинами выселения являются проблемы с документами, просрочка визы, нелегальное трудоустройство, просрочка разрешения на проживание.