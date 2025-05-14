Минимум 23 610 грн при выходе на пенсию — кто получит деньги в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

При оформлении пенсии некоторые украинцы имеют возможность получить единовременную денежную помощь, которая равна десятикратному размеру ежемесячной пенсии. В частности, это касается педагогических работников.

О том, кто получит минимум 23 610 гривен при выходе на пенсию в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто получит дополнительные деньги при выходе на пенсию в 2025 году

Порядок предоставления такой помощи определен положениями Закона Украины "О пенсионном обеспечении" и Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Педагоги, которые занимали должности, предусматривающие право на пенсию за выслугу лет, но выходят на пенсию по возрасту, могут претендовать на денежную помощь, равную 10 выплатам в размере, установленном на момент назначения.

Поскольку в 2025 году минимальная пенсия в Украине не может быть меньше 2 361 грн, то соответственно — единовременная выплата составит не менее 23 610 гривен. Чтобы иметь право на такую поддержку, работник должен иметь соответствующий страховой стаж:

не менее 30 лет — для женщин;

не менее 35 лет — для мужчин.

Этот стаж должен быть приобретенным именно на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Кто именно может претендовать на выплату

Право на помощь имеют педагоги, которые работали в таких учреждениях:

внешкольные учебные заведения;

дошкольные учреждения всех форм собственности;

межшкольные учебно-производственные центры;

общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;

колледжи и техникумы (I-II уровень аккредитации), учреждения профтехобразования;

детские дома, специализированные колонии и приемные учреждения для несовершеннолетних, логопедические и медицинские школы.

Стоит заметить, чтобы получить единовременную выплату, человек должен на момент достижения пенсионного возраста быть официально трудоустроенным в государственном или коммунальном учреждении на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, а также не получать до этого времени никаких других видов пенсий.

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