Пенсійна бюрократія — без якої довідки частину виплат українців утримуватимуть у 2025

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри диджиталізацію та певні позитивні зміни у роботі державних органів, цілком побороти бюрократію в Україні досі не вдалося. Наприклад, деякі пенсіонери недоотримують кошти через неможливість отримати довідку з їх попереднього місця роботи.

Про те, чому деякі пенсіонери отримують менше грошей у 2025 році, розповіли фахівці профільного сайту "На Пенсії".

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Чому пенсіонерам можуть неправильно нараховувати виплати

Пенсіонери, які не надали документального підтвердження про припинення роботи, ризикують отримувати менші пенсійні виплати. Так сталося з жінкою, якій пенсію призначили ще у 2018 році, проте через відсутність офіційної довідки про звільнення їй нараховують занижений розмір виплат.

Жінка перестала працювати ще у 2022 році, коли підприємство, де вона була працевлаштована, фактично припинило свою діяльність. У 2023-му вона виїхала за кордон, а восени того ж року її офіційно звільнили.

Однак підтверджувальних документів вона не має — трудова книжка залишилася в Україні, а отримати наказ про звільнення чи довідку з місця роботи дистанційно вона не змогла. Через це Пенсійний фонд досі вважає її працевлаштованою.

У результаті пенсіонерці не застосовують новий прожитковий мінімум, який є основою для перерахунку пенсії. Для непрацюючих пенсіонерів він становить 2 361 грн, а для тих, кого вважають офіційно працевлаштованими, може залишатися на рівні старих показників — наприклад, 1 700 грн. Це суттєво впливає на розмір надбавок і мінімальної пенсії.

У Пенсійному фонді пояснюють, що навіть якщо внески до соціального фонду не сплачуються, без довідки з місця роботи або витягу з трудової книжки підстав для зміни статусу людини немає. Така сама ситуація стосується і пенсіонерів-ФОПів — навіть без доходу та сплачених внесків вони залишаються у категорії "працюючих".

Цей випадок вкотре демонструє прогалини в системі: якщо початок трудової діяльності відстежується автоматично через електронний реєстр, то припинення роботи вимагає особистої ініціативи та надання паперових документів.

Що робити пенсіонеру

Щоб призначити або перерахувати пенсію, потрібно довести, що людина не працює і не має доходу, з якого сплачуються страхові внески. Це регулюється спеціальним порядком, затвердженим Пенсійним фондом України. У документі зазначено, які саме довідки це підтверджують. Такими можуть бути:

запис у трудовій книжці;

копія наказу про звільнення;

витяг з електронного реєстру застрахованих осіб;

інформація, що людина не зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Паперові документи (наприклад, трудова книжка або наказ) має надати сам пенсіонер. А от дані з електронних реєстрів Пенсійний фонд отримує самостійно — їх не потрібно приносити.

Якщо в Єдиному державному реєстрі вже вказано, що особа звільнена, цього достатньо — додаткові папери не потрібні. Для внутрішньо переміщених осіб діють спрощені правила. Якщо немає можливості надати документи про звільнення, можна подати письмову заяву із зазначенням дати припинення роботи та поясненням, чому документи відсутні.

Раніше ми писали, що в Україні передбачено додаткову грошову допомогу для найуразливіших громадян старшого віку. Розмір доплати сягає близько 1000 гривень, однак для її отримання пенсіонеру потрібно відповідати низці визначених критеріїв.

Також ми розповідали, що українці, які досягли 60 років, мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте важливо зазначити, що ця пільга не поширюється на всі види транспорту.