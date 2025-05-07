Пенсионная бюрократия — без какой справки часть выплат украинцев будут удерживать в 2025

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на диджитализацию и определенные положительные изменения в работе государственных органов, полностью побороть бюрократию в Украине до сих пор не удалось. Например, некоторые пенсионеры недополучают средства из-за невозможности получить справку с их предыдущего места работы.

О том, почему некоторые пенсионеры получают меньше денег в 2025 году, рассказали специалисты профильного сайта "На Пенсии".

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Почему пенсионерам могут неправильно начислять выплаты

Пенсионеры, которые не предоставили документального подтверждения о прекращении работы, рискуют получать меньшие пенсионные выплаты. Так произошло с женщиной, которой пенсию назначили еще в 2018 году, однако из-за отсутствия официальной справки об увольнении ей начисляют заниженный размер выплат.

Женщина перестала работать еще в 2022 году, когда предприятие, где она была трудоустроена, фактически прекратило свою деятельность. В 2023-м она выехала за границу, а осенью того же года ее официально уволили.

Однако подтверждающих документов у нее нет — трудовая книжка осталась в Украине, а получить приказ об увольнении или справку с места работы дистанционно она не смогла. Поэтому Пенсионный фонд до сих пор считает ее трудоустроенной.

В результате пенсионерке не применяют новый прожиточный минимум, который является основой для перерасчета пенсии. Для неработающих пенсионеров он составляет 2 361 грн, а для тех, кого считают официально трудоустроенными, может оставаться на уровне старых показателей — например, 1 700 грн. Это существенно влияет на размер надбавок и минимальной пенсии.

В Пенсионном фонде объясняют, что даже если взносы в социальный фонд не уплачиваются, без справки с места работы или выписки из трудовой книжки оснований для изменения статуса человека нет. Такая же ситуация касается и пенсионеров-ФЛП — даже без дохода и уплаченных взносов они остаются в категории "работающих".

Этот случай в очередной раз демонстрирует пробелы в системе: если начало трудовой деятельности отслеживается автоматически через электронный реестр, то прекращение работы требует личной инициативы и предоставления бумажных документов.

Что делать пенсионеру

Чтобы назначить или пересчитать пенсию, нужно доказать, что человек не работает и не имеет дохода, с которого уплачиваются страховые взносы. Это регулируется специальным порядком, утвержденным Пенсионным фондом Украины. В документе указано, какие именно справки это подтверждают. Такими могут быть:

запись в трудовой книжке;

копия приказа об увольнении;

выписка из электронного реестра застрахованных лиц;

информация, что человек не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

Бумажные документы (например, трудовая книжка или приказ) должен предоставить сам пенсионер. А вот данные из электронных реестров Пенсионный фонд получает самостоятельно — их не нужно приносить.

Если в Едином государственном реестре уже указано, что лицо уволено, этого достаточно — дополнительные бумаги не нужны. Для внутренне перемещенных лиц действуют упрощенные правила. Если нет возможности предоставить документы об увольнении, можно подать письменное заявление с указанием даты прекращения работы и объяснением, почему документы отсутствуют.

Ранее мы писали, что в Украине предусмотрена дополнительная денежная помощь для уязвимых граждан старшего возраста. Размер доплаты достигает около 1000 гривен, однако для ее получения пенсионеру нужно соответствовать ряду определенных критериев.

Также мы рассказывали, что украинцы, достигшие 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако важно отметить, что эта льгота не распространяется на все виды транспорта.