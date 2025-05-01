Мінімальна пенсія — скільки отримуватимуть українці до 2027 року

Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

Все більше українців ставлять запитання, як вижити на пенсію, яку платить держава. Низький рівень трудових пенсій, та масштабна бідність серед людей похилого віку — це хронічна проблема, що роками не вирішується.

Про те, чому в Україні заморозили пенсії та як можна збільшити мінімальну суму виплат, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Які пенсії отримують українці у 2025 році

Станом на 1 квітня середня пенсія в Україні становила 6 341 грн (приблизно 153 долари). Проте в 18 областях вона нижча за середню. Наприклад, у Тернопільській області середня пенсія складає 4 930,93 грн, у Чернівецькій — 5 100,02 грн, а в Закарпатській — 5 174,80 грн.

За рік середній розмір пенсії зріс на 10,5%, однак інфляція за цей самий період склала 14,7%. При цьому ціни на продукти зросли ще більше:

хліб — на 21%;

яйця — на 45%;

овочі — на 32%;

молоко — на 19,5%;

соняшникова олія — на 35%.

Мінімальна пенсія, яку не підвищували ще з минулого року, наразі становить 2 361 грн (приблизно 57 доларів). Понад 36% українських пенсіонерів (це понад 3,7 млн людей) отримують менше ніж 4 тисячі грн щомісяця, а 3,9% з них (майже 400 тис.) — навіть менше ніж 3 тисячі.

Понад два мільйони пенсіонерів (приблизно кожен п’ятий) мають виплати від 4 до 5 тисяч грн. І важливо усвідомити, що для виходу на пенсію в 60 років і мати ці виплати, необхідно мати:

30 років стажу (для жінок);

35 років стажу (для чоловіків).

Якщо стажу не достатньо, українцям потрібно працювати далі або отримувати соціальну допомогу.

Чи можливо підвищити мінімальні пенсії в Україні

У бюджеті на майбутні роки вже передбачено замороження пенсій до 2027 року. Тобто на період, коли вже може бути змінено склад Уряду.

"Ніколи не підтримував та не підтримую урядову пропозицію про замороження пенсій на декілька наступних років – про що неодноразово казав публічно", — наголошує Данило Гетманцев.

За його словами, країна живе у воєнних умовах і більшість коштів йде на оборону. Але при цьому знаходяться гроші на дороги та великі зарплати для чиновників — часто в рази більші за середню по країні.

Проблему намагаються вирішувати через обмеження максимальних пенсій або скасування спецвиплат. Але першочергово слід подбати про гідний рівень пенсій для всіх громадян, а не лише усувати дисбаланси.

"Знаходити рішення треба навіть в умовах обмежених ресурсів", — переконаний політик.

Пропонується підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч грн і "підтягнути" до цього рівня всі менші виплати. Це дозволить зменшити розрив із реальним прожитковим мінімумом. За підрахунками, таке підвищення обійдеться у 2,2 млрд грн на місяць — що не надто велика сума для держави.

Раніше ми писали, що українці, які не отримували пенсію протягом тривалого часу, її виплату можуть поновити. Проте потрібно пам’ятати про встановлені обмеження.

Також ми розповідали, що у 2025 році в Україні набули чинності оновлені вимоги щодо виходу на пенсію. Щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. При цьому цього року розміри мінімальних і максимальних пенсій цьогоріч не змінилися.