Минимальная пенсия — сколько будут получать украинцы до 2027 года

Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Все больше украинцев задаются вопросом, как выжить на пенсию, которую платит государство. Низкий уровень трудовых пенсий, и масштабная бедность среди пожилых людей — это хроническая проблема, которая годами не решается.

О том, почему в Украине заморозили пенсии и как можно увеличить минимальную сумму выплат, рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Какие пенсии получают украинцы в 2025 году

По состоянию на 1 апреля средняя пенсия в Украине составляла 6 341 грн (примерно 153 доллара). Однако в 18 областях она ниже средней. Например, в Тернопольской области средняя пенсия составляет 4 930,93 грн, в Черновицкой — 5 100,02 грн, а в Закарпатской — 5 174,80 грн.

За год средний размер пенсии вырос на 10,5%, однако инфляция за этот же период составила 14,7%. При этом цены на продукты выросли еще больше:

хлеб — на 21%;

яйца — на 45%;

овощи — на 32%;

молоко — на 19,5%;

подсолнечное масло — на 35%.

Минимальная пенсия, которую не повышали еще с прошлого года, сейчас составляет 2 361 грн (примерно 57 долларов). Более 36% украинских пенсионеров (это более 3,7 млн человек) получают менее 4 тысяч грн ежемесячно, а 3,9% из них (почти 400 тыс.) — даже менее 3 тысяч.

Более двух миллионов пенсионеров (примерно каждый пятый) имеют выплаты от 4 до 5 тысяч грн. И важно осознать, что для выхода на пенсию в 60 лет и иметь эти выплаты, необходимо иметь:

30 лет стажа (для женщин);

35 лет стажа (для мужчин).

Если стажа не достаточно, украинцам нужно работать дальше или получать социальную помощь.

Возможно ли повысить минимальные пенсии в Украине

В бюджете на будущие годы уже предусмотрено замораживание пенсий до 2027 года. То есть на период, когда уже может быть изменен состав правительства.

"Никогда не поддерживал и не поддерживаю правительственное предложение о замораживании пенсий на несколько последующих лет — о чем неоднократно говорил публично", — отмечает Даниил Гетманцев.

По его словам, страна живет в военных условиях и большинство средств идет на оборону. Но при этом находятся деньги на дороги и большие зарплаты для чиновников — часто в разы больше средней по стране.

Проблему пытаются решать через ограничение максимальных пенсий или отмену спецвыплат. Но в первую очередь следует позаботиться о достойном уровне пенсий для всех граждан, а не только устранять дисбалансы.

"Находить решения надо даже в условиях ограниченных ресурсов", — убежден политик.

Предлагается повысить минимальную пенсию до 4 тысяч грн и "подтянуть" до этого уровня все меньшие выплаты. Это позволит уменьшить разрыв с реальным прожиточным минимумом. По подсчетам, такое повышение обойдется в 2,2 млрд грн в месяц — что не слишком большая сумма для государства.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не получали пенсию в течение длительного времени, ее выплату могут возобновить. Однако нужно помнить об установленных ограничениях.

Также мы рассказывали, что в 2025 году в Украине вступили в силу обновленные требования по выходу на пенсию. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. При этом в этом году размеры минимальных и максимальных пенсий в этом году не изменились.