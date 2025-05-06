Найбільша вікова надбавка — кому доплачують майже 1000 грн у 2025

Людина тримає 500 гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні набули чинності нові правила, що передбачають додаткову фінансову підтримку для найвразливіших людей похилого віку. Доплата становить майже 1000 гривень, але, щоб отримувати ці гроші, пенсіонер повинен відповідати одразу кільком умовам.

Про те, хто може оформити найбільшу вікову надбавку у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто має право отримувати додаткові гроші від держави

У травні 2025 року деякі пенсіонери, які через стан здоров’я потребують постійної допомоги, можуть претендувати на щомісячну доплату у розмірі 944 гривні. Це передбачено оновленим законодавством — Законом України щодо посилення соціального захисту окремих категорій громадян, а також відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Проте, щоб отримувати майже 1000 гривень доплати, людина повинна відповідати одразу кільком умовам. По-перше — вік пенсіонера має становити 80 років і більше, а також він повинен:

отримувати пенсію за віком;

проживати самостійно, без родичів чи опікунів;

мати підтверджену потребу у сторонньому догляді через стан здоров’я.

Варто зазначити, що пенсіонери, які отримують виплати, наприклад, за інвалідністю, не мають права на цю доплату. Потреба у догляді має бути підтверджена медичною комісією та документально оформлена.

Розмір допомоги у травні та що потрібно для її оформлення

Доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2 361 грн, отже розмір надбавки — 944,4 грн.

Для призначення виплати пенсіонеру слід звернутися з відповідною заявою та надати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про потребу у догляді.

Також необхідно надати довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність аналогічної надбавки.

Раніше ми писали, що в Україні люди, яким виповнилося 60 років, можуть користуватися правом безплатного проїзду в громадському транспорті. Проте варто враховувати, що ця пільга не поширюється на всі види транспорту.

Також ми розповідали, що забезпечення підтримки громадян поважного віку є важливим напрямом соціальної політики держави. Але чимало жінок, які досягли пенсійного віку, не завжди знайомі зі своїми правами, тож ризикують не скористатися окремими пільгами або виплатами, які їм належать.