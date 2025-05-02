Підтримка жінок після 60 — на які пільги та доплати можна розраховувати в травні

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Підтримки громадян поважного віку — один із ключових пріоритетів державної соціальної політики. Втім, багато жінок пенсійного віку не завжди знаю, на що вони мають право, а тому можуть залишитись без деяких державних пільг і виплат.

Про те, які доплати та пільги можуть отримувати в травні українки, яким виповнилось 60 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які доплати передбачені для українок, яким за 60

Окрім основної пенсії, жінки пенсійного віку мають право на додаткові грошові надбавки. Розмір таких доплат залежить від віку, кількості страхового стажу, особистих заслуг та інших обставин. У 2025 році українки можуть отримувати:

Вікові надбавки

Жінки літнього віку отримують щомісячну доплату, що залежить від їхнього віку:

70–74 років — +300 грн;

75–79 років — +456 грн;

від 80 років і старше — +570 грн.

Однак ці доплати не підсумовуються. Наприклад, якщо жінці виповнилося 75 років, вона отримає лише 156 грн доплати до суми, яку вже отримувала як 70-річна, а не повні 456 грн. Також ці надбавки доступні лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340 грн на місяць.

Доплата за додатковий стаж

За кожен рік страхового стажу понад 30 років пенсіонерка отримає надбавку у розмірі 1% від основної пенсії. У 2025 році це — 23,61 грн за кожен такий рік.

Виплати для Почесних донорок

Жінки зі званням "Почесний донор України" (які здали 40 доз крові або 60 доз плазми) у 2025 році отримуватимуть додатково 292 грн щомісяця — це 10% від прожиткового мінімуму.

Які пільги можна оформити після 60

У 2025 році українки, які досягли 60 років і мають пенсійне посвідчення, зможуть скористатися низкою соціальних переваг:

Знижки на комунальні послуги

Жінки, які все життя працювали у сільській місцевості в закладах освіти, культури або охорони здоров’я, мають право на повне відшкодування витрат на оплату комуналки.

Ті, хто мешкає у містах або працював в інших сферах, можуть оформити субсидію — якщо витрати на "комуналку" перевищують визначену державою норму.

Безплатний проїзд

Після досягнення 60-річного віку жінки мають право безоплатно користуватися громадським транспортом, а також електричками та приміськими автобусами. Водночас ця пільга не поширюється на метро й таксі.

Звільнення від сплати земельного податку

Особи пенсійного віку можуть не сплачувати податок на землю, якщо площа ділянки не перевищує встановлені норми. Наприклад:

0,15 га — у селищах. 0,10 га — у межах міста. 0,12 га — для садівництва. 0,10 га — для дачних ділянок. 0,25 га — у селах (для будинку). 0,01 га — для гаражного будівництва. 2 га — під особисте селянське господарство.

Знижка на автоцивілку

Власниці автівок із двигуном до 2500 куб. см або електрокарів потужністю до 100 кВт можуть отримати 50% знижки на поліс обов’язкового страхування.

Безплатна правова допомога

Пенсіонерки можуть скористатися послугами юриста безплатно або за зниженою ціною. Йдеться про консультації, підготовку документів і супровід у розв'язанні правових питань.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні набули чинності змінені умови виходу на пенсію. Громадяни можуть претендувати на пенсійні виплати у 60 років лише за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. Але розмір мінімальних і максимальних пенсій залишився без змін.

Також ми розповідали, що все більше українців замислюються над тим, як прожити на державну пенсію. Мізерні трудові виплати й тотальна бідність серед пенсіонерів — це давня проблема, рішення якій і досі не вдається знайти.