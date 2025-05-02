Поддержка женщин после 60 — на какие льготы и доплаты можно рассчитывать в мае

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поддержки граждан почтенного возраста — один из ключевых приоритетов государственной социальной политики. Впрочем, многие женщины пенсионного возраста не всегда знают, на что они имеют право, а потому могут остаться без некоторых государственных льгот и выплат.

О том, какие доплаты и льготы могут получать в мае украинки, которым исполнилось 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие доплаты предусмотрены для украинок, которым за 60

Кроме основной пенсии, женщины пенсионного возраста имеют право на дополнительные денежные надбавки. Размер таких доплат зависит от возраста, количества страхового стажа, личных заслуг и других обстоятельств. В 2025 году украинки могут получать:

Возрастные надбавки

Женщины пожилого возраста получают ежемесячную доплату, которая зависит от их возраста:

70-74 лет — +300 грн;

75-79 лет — +456 грн;

от 80 лет и старше — +570 грн.

Однако эти доплаты не суммируются. Например, если женщине исполнилось 75 лет, она получит лишь 156 грн доплаты к сумме, которую уже получала как 70-летняя, а не полные 456 грн. Также эти надбавки доступны только тем, чья пенсия не превышает 10 340 грн в месяц.

Доплата за дополнительный стаж

За каждый год страхового стажа более 30 лет пенсионерка получит надбавку в размере 1% от основной пенсии. В 2025 году это — 23,61 грн за каждый такой год.

Выплаты для Почетных доноров

Женщины со званием "Почетный донор Украины" (которые сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы) в 2025 году будут получать дополнительно 292 грн ежемесячно — это 10% от прожиточного минимума.

Какие льготы можно оформить после 60

В 2025 году украинки, которые достигли 60 лет и имеют пенсионное удостоверение, смогут воспользоваться рядом социальных преимуществ:

Скидки на коммунальные услуги

Женщины, которые всю жизнь работали в сельской местности в учреждениях образования, культуры или здравоохранения, имеют право на полное возмещение расходов на оплату коммуналки.

Те, кто живет в городах или работал в других сферах, могут оформить субсидию — если расходы на "коммуналку" превышают определенную государством норму.

Бесплатный проезд

После достижения 60-летнего возраста женщины имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также электричками и пригородными автобусами. При этом эта льгота не распространяется на метро и такси.

Освобождение от уплаты земельного налога

Лица пенсионного возраста могут не платить налог на землю, если площадь участка не превышает установленные нормы. Например:

0,15 га — в поселках. 0,10 га — в черте города. 0,12 га — для садоводства. 0,10 га — для дачных участков. 0,25 га — в селах (для дома). 0,01 га — для гаражного строительства. 2 га — под личное сельское хозяйство.

Скидка на автогражданку

Владелицы автомобилей с двигателем до 2500 куб. см или электрокаров мощностью до 100 кВт могут получить 50% скидки на полис обязательного страхования.

Бесплатная правовая помощь

Пенсионерки могут воспользоваться услугами юриста бесплатно или по сниженной цене. Речь идет о консультациях, подготовке документов и сопровождении в решении правовых вопросов.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине вступили в силу измененные условия выхода на пенсию. Граждане могут претендовать на пенсионные выплаты в 60 лет только при наличии не менее 32 лет страхового стажа. Но размер минимальных и максимальных пенсий остался без изменений.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев задумываются над тем, как прожить на государственную пенсию. Мизерные трудовые выплаты и тотальная бедность среди пенсионеров — это давняя проблема, решение которой до сих пор не удается найти.