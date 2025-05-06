Самая большая возрастная надбавка — кому доплачивают почти 1000 грн в 2025

Человек держит 500 гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине вступили в силу новые правила, предусматривающие дополнительную финансовую поддержку для самых уязвимых пожилых людей. Доплата составляет почти 1000 гривен, но, чтобы получать эти деньги, пенсионер должен соответствовать сразу нескольким условиям.

О том, кто может оформить самую большую возрастную надбавку в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В мае 2025 года некоторые пенсионеры, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи, могут претендовать на ежемесячную доплату в размере 944 гривны. Это предусмотрено обновленным законодательством — Законом Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий граждан, а также соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Однако, чтобы получать почти 1000 гривен доплаты, человек должен соответствовать сразу нескольким условиям. Во-первых — возраст пенсионера должен составлять 80 лет и более, а также он должен:

получать пенсию по возрасту;

проживать самостоятельно, без родственников или опекунов;

иметь подтвержденную потребность в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Стоит отметить, что пенсионеры, которые получают выплаты, например, по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Потребность в уходе должна быть подтверждена медицинской комиссией и документально оформлена.

Размер помощи в мае и что нужно для ее оформления

Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум равен 2 361 грн, следовательно, размер надбавки — 944,4 грн.

Для назначения выплаты пенсионеру следует обратиться с соответствующим заявлением и предоставить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заключение ВКК (врачебно-консультативной комиссии) о необходимости в уходе.

Также необходимо предоставить справку из Пенсионного фонда, которая подтверждает отсутствие аналогичной надбавки.

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