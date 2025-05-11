Пенсії по інвалідності військовим у 2025 році — чи має значення термін служби

Гривні в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військова служба — це насамперед серйозний ризик для життя та здоров'я. І навіть за короткий термін перебування у зоні бойових дій можливо отримати поранення чи серйозне захворювання, що в деяких випадках навіть призводить до інвалідності. У таких ситуаціях постає питання правового забезпечення, зокрема — оформлення пенсії по інвалідності.

Чи можливо оформити пенсію по інвалідності військовому, який служив менш як рік, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Згідно з Законом України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості служби, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби.

Тобто, якщо військовий перебував на службі навіть декілька днів і отримав поранення, що призвело до інвалідності, він може оформити пенсію.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Питання призначення пенсії розглядає Пенсійний фонд на підставі висновку фахівців експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФ, раніше — МСЕК).

Для призначення пенсії по інвалідності подаються:

витяг з рішення експертної команди;

документи, що підтверджують зв’язок ушкодження зі службою (наприклад, довідка військово-лікарської комісії);

заява до органу Пенсійного фонду.

Який розмір пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в таких розмірах:

особам з інвалідністю наслідок війни I групи — 100% грошового забезпечення;

II групи — 80%;

III групи — 60%.

Ступінь втрати працездатності з 01 січня 2025 року також встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Раніше ми писали, що військовослужбовцям в Україні гарантовано не лише основне грошове забезпечення, а й додаткові виплати. Зокрема, це одноразова допомога для підтримки здоров'я, полегшення адаптації до служби та розв'язання побутових питань тощо.

Також дізнавайтеся, які виплати належать захисникам під час лікування за кордоном.