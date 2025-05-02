Одноразові виплати військовослужбовцям — хто та скільки може отримати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовцям в Україні гарантовано не лише основне грошове забезпечення, а й додаткові виплати. Зокрема це одноразова допомога для підтримки здоров'я, полегшення адаптації до служби та розв'язання побутових питань тощо.

Новини.LIVE розповідають про види одноразових виплат захисникам та умови їх отримання.

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Цей вид виплати захисникам нараховують один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Допомога належить військовослужбовцям:

які отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

у яких народилася дитина (в тому числі — якщо було усиновлення);

у разі смерті дружини (чоловіка), дітей та батьків;

при порушенні стану здоров’я захисника, його дружини (чоловіка), дітей та батьків, що підтверджено відповідними медичними документами.

Крім того, допомога виплачується родинам військовослужбовців, які захоплені в полон (якщо це не добровільна здача), а також інтерновані в нейтральних державах або зниклі безвісти.

Виплати на оздоровлення

Право на отримання оздоровчих мають військовослужбовці офіцерського складу, особи рядового, сержантського та старшинського складу, крім військовослужбовців строкової служби.

Надається допомога для оздоровлення у разі:

вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості;

вибуття в другу частину щорічної основної відпустки (зокрема в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки);

без вибуття у відпустку на підставі наказу командира військової частини.

Для отримання виплат необхідно подати рапорт (в письмовому вигляді або через мобільний додаток Армія+) на ім’я командира.

Грошова допомога після укладення першого контракту

Уклавши перший строковий контракт у 2025 році, військовослужбовці отримають:

рядовий склад — 24 224 грн (за контракт строком на 3 роки);

сержантський та старшинський склад — 27 252 грн (на 3 роки й більше);

офіцерський склад — 30 280 грн (на 1 рік і більше).

Виплата при звільненні з військової служби

Цей вид грошової допомоги належить захисникам, які звільняються з військової служби з таких причин:

закінчення контракту;

сімейні обставини;

скорочення посади (якщо є вислуга 10 років і більше);

інші поважні причини (наприклад, стан здоров'я).

Сума виплати розраховується індивідуально, залежно від розміру грошового забезпечення військовослужбовця, тривалості служби та причини звільнення.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право проходити лікування за кордоном. За цей період їм мають нараховуватися виплати у такому ж розмірі, як і під час лікування в Україні.

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