Единовременные выплаты военнослужащим — кто и сколько может получить

Выплаты в ВСУ — кто может получить единовременную денежную помощь
Военнослужащим в Украине гарантировано не только основное денежное обеспечение, но и дополнительные выплаты. В частности это единовременное пособие для поддержания здоровья, облегчения адаптации к службе и решения бытовых вопросов и тому подобное.
Новини.LIVE рассказывают о видах единовременных выплат защитникам и условиях их получения.
Материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов
Этот вид выплаты защитникам начисляют один раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Помощь полагается военнослужащим:
- получившим инвалидность вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;
- у которых родился ребенок (в том числе — если было усыновление);
- в случае смерти жены (мужа), детей и родителей;
- при нарушении состояния здоровья защитника, его жены (мужа), детей и родителей, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.
Кроме того, помощь выплачивается семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (если это не добровольная сдача), а также интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести.
Выплаты на оздоровление
Право на получение оздоровительных имеют военнослужащие офицерского состава, лица рядового, сержантского и старшинского состава, кроме военнослужащих срочной службы.
Предоставляется помощь для оздоровления в случае:
- выбытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;
- выбытия во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);
- без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части.
Для получения выплат необходимо подать рапорт (в письменном виде или через мобильное приложение Армия+) на имя командира.
Денежная помощь после заключения первого контракта
Заключив первый срочный контракт в 2025 году, военнослужащие получат:
- рядовой состав — 24 224 грн (за контракт сроком на 3 года);
- сержантский и старшинский состав — 27 252 грн (на 3 года и более);
- офицерский состав — 30 280 грн (на 1 год и более).
Выплата при увольнении с военной службы
Этот вид денежной помощи принадлежит защитникам, которые увольняются с военной службы по следующим причинам:
- окончание контракта;
- семейные обстоятельства;
- сокращение должности (если есть выслуга 10 лет и более);
- другие уважительные причины (например, состояние здоровья).
Сумма выплаты рассчитывается индивидуально, в зависимости от размера денежного обеспечения военнослужащего, продолжительности службы и причины увольнения.
Ранее мы писали, что военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач, имеют право проходить лечение за рубежом. За этот период им должны начисляться выплаты в таком же размере, как и во время лечения в Украине.
Также узнавайте, как начисляют пособие по инвалидности защитникам.
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