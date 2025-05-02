Единовременные выплаты военнослужащим — кто и сколько может получить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащим в Украине гарантировано не только основное денежное обеспечение, но и дополнительные выплаты. В частности это единовременное пособие для поддержания здоровья, облегчения адаптации к службе и решения бытовых вопросов и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают о видах единовременных выплат защитникам и условиях их получения.

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Этот вид выплаты защитникам начисляют один раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Помощь полагается военнослужащим:

получившим инвалидность вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

у которых родился ребенок (в том числе — если было усыновление);

в случае смерти жены (мужа), детей и родителей;

при нарушении состояния здоровья защитника, его жены (мужа), детей и родителей, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

Кроме того, помощь выплачивается семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (если это не добровольная сдача), а также интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести.

Выплаты на оздоровление

Право на получение оздоровительных имеют военнослужащие офицерского состава, лица рядового, сержантского и старшинского состава, кроме военнослужащих срочной службы.

Предоставляется помощь для оздоровления в случае:

выбытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

выбытия во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);

без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части.

Для получения выплат необходимо подать рапорт (в письменном виде или через мобильное приложение Армия+) на имя командира.

Денежная помощь после заключения первого контракта

Заключив первый срочный контракт в 2025 году, военнослужащие получат:

рядовой состав — 24 224 грн (за контракт сроком на 3 года);

сержантский и старшинский состав — 27 252 грн (на 3 года и более);

офицерский состав — 30 280 грн (на 1 год и более).

Выплата при увольнении с военной службы

Этот вид денежной помощи принадлежит защитникам, которые увольняются с военной службы по следующим причинам:

окончание контракта;

семейные обстоятельства;

сокращение должности (если есть выслуга 10 лет и более);

другие уважительные причины (например, состояние здоровья).

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально, в зависимости от размера денежного обеспечения военнослужащего, продолжительности службы и причины увольнения.

Ранее мы писали, что военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач, имеют право проходить лечение за рубежом. За этот период им должны начисляться выплаты в таком же размере, как и во время лечения в Украине.

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