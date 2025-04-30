Військовослужбовцям доплачуватимуть за знання англійської мови — хто та скільки отримає

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі категорії військовослужбовців отримуватимуть мотиваційну доплату за володіння англійською мовою на відповідному рівні. Порядок встановлення надбавки та її розмір розробив Кабінет міністрів України.

Новини.LIVE розповідають, на які доплати за знання англійської мови можуть розраховувати військовослужбовці.

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Для кого знання англійської буде обов'язковим

Закон "Про застосування англійської мови в Україні" був ухвалений торік. Він зокрема передбачає обов'язкове володіння англійською мовою для військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом і перебувають на відповідних посадах в:

Міністерстві оборони — рівень володіння мовою має бути не нижче В1;

розвідувальному органі Міноборони — А2;

Збройних силах України — В1;

Державній спеціальній службі транспорту — В2;

Управлінні державної охорони — А2;

Службі безпеки України — В1;

Службі зовнішньої розвідки — А2;

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації — В1;

Державній прикордонній службі — А2 або В1 (залежно від посади);

Національній гвардії — А2, В1, С1 (залежно від посади).

Рівень володіння визначається за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти.

Скільки та кому доплачуватимуть за знання мови

Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою Кабмін схвалив у березні 2025 року. Дія цього документа поширюється в тому числі на офіцерів, сержантів та старшин, які служать за контрактом і перебувають на відповідних посадах і вищезазначених відомствах та військових формуваннях.

Однак це стосується лише тих військовослужбовців, чий рівень володіння мовою не нижче ніж B2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Також необхідні документи, які підтверджують рівень володіння англійською — зокрема сертифікати міжнародного зразка.

Доплата здійснюватиметься в розмірі 10% посадового окладу. Нараховуватимуть та виплачуватимуть її щомісяця (за фактично відпрацьований час) після подання необхідних документів.

Рішення про встановлення надбавки за володіння англійською мовою буде прийматися командиром військової частини або ж керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи.

Цей документ про встановлення доплати за знання англійської запрацює одразу після скасування в Україні воєнного стану та діятиме впродовж чотирьох років.

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