Военнослужащим будут доплачивать за знание английского языка — кто и сколько получит

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые категории военнослужащих будут получать мотивационную доплату за владение английским языком на соответствующем уровне. Порядок установления надбавки и ее размер разработал Кабинет министров Украины.

Новини.LIVE рассказывают, на какие доплаты за знание английского языка могут рассчитывать военнослужащие.

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Для кого знание английского будет обязательным

Закон "О применении английского языка в Украине" был принят в прошлом году. Он в частности предусматривает обязательное владение английским языком для военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту и находятся на соответствующих должностях в:

Министерстве обороны — уровень владения языком должен быть не ниже В1;

разведывательном органе Минобороны — А2;

Вооруженных силах Украины — В1;

Государственной специальной службе транспорта — В2;

Управлении государственной охраны — А2;

Службе безопасности Украины — В1;

Службе внешней разведки — А2;

Государственной службе специальной связи и защиты информации — В1;

Государственной пограничной службе — А2 или В1 (в зависимости от должности);

Национальной гвардии — А2, В1, С1 (в зависимости от должности).

Уровень владения определяется по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию.

Сколько и кому будут доплачивать за знание языка

Порядок установления надбавки за владение английским языком Кабмин одобрил в марте 2025 года. Действие этого документа распространяется, в том числе, на офицеров, сержантов и старшин, которые служат по контракту и находятся на соответствующих должностях и вышеупомянутых ведомствах и военных формированиях.

Однако это касается только тех военнослужащих, чей уровень владения языком не ниже B2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию. Также необходимы документы, подтверждающие уровень владения английским — в частности сертификаты международного образца.

Доплата будет осуществляться в размере 10% должностного оклада. Начислять и выплачивать ее будут ежемесячно (за фактически отработанное время) после представления необходимых документов.

Решение об установлении надбавки за владение английским языком будет приниматься командиром воинской части или же руководителем соответствующего органа, подразделения, заведения или учреждения.

Этот документ об установлении доплаты за знание английского заработает сразу после отмены в Украине военного положения и будет действовать в течение четырех лет.

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