Виплати військовослужбовцям під час лікування за кордоном — скільки нараховують

Гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право проходити лікування за кордоном. За цей період їм мають нараховуватися виплати у такому ж розмірі, як і під час лікування в Україні.

Які виплати належать захисникам під час лікування за кордоном, пояснили в АрміяInform.

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Основне грошове забезпечення

Грошове забезпечення захисникам, які лікуються у медичних закладах або перебувають у відпустці для лікування за кордоном, виплачується на весь період лікування, але не довше 12 місяців поспіль.

Однак обов'язковою умовою для отримання виплат є проходження військово-лікарської комісії після перших чотирьох місяців лікування. Адже для нарахування грошового забезпечення необхідні такі документи:

висновок ВЛК про потребу захисника у тривалому лікуванні;

наказ командира частини про продовження лікарняного.

Якщо висновок ВЛК не наданий вчасно, то виплати призупиняються. Після подання документа грошове забезпечення відновлюється та рахується з дня припинення.

Перебуваючи за кордоном, військовослужбовець може пройти ВЛК дистанційно. Це передбачено Наказом Міноборони № 402, у якому йдеться, що ВЛК мають право приймати постанови у випадках визначення потреби у продовженні тривалого лікування захисників під час лікування за кордоном — дистанційно, на підставі оригіналів медичних та військово-облікових документів або належним чином їх засвідчених копій.

Додаткова винагорода

Військовослужбовець, який перебуває на лікуванні (в тому числі — за кордоном) через поранення, пов'язане із захистом Батьківщини, має право на отримання не лише основного грошового забезпечення, але й "бойових"

Виплата здійснюється в розмірі 100 000 грн у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування:

на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном);

у відпустці для лікування в разі тяжкого поранення.

Підставою для нарахування цієї виплати є довідка про обставини травми — форма 5, яку зобов'язані надати у військовій частині. В ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. За відсутності такого формулювання в довідці гроші можуть не нарахувати.

Раніше ми писали, у яких ще випадках військовослужбовцю можуть не нарахувати грошове забезпечення.

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