Выплаты военнослужащим во время лечения за рубежом — сколько начисляют

Гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач, имеют право проходить лечение за рубежом. За этот период им должны начисляться выплаты в таком же размере, как и во время лечения в Украине.

Какие выплаты положены защитникам во время лечения за рубежом, объяснили в АрмияInform.

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Основное денежное обеспечение

Денежное обеспечение защитникам, которые лечатся в медицинских учреждениях или находятся в отпуске для лечения за рубежом, выплачивается на весь период лечения, но не дольше 12 месяцев подряд.

Однако обязательным условием для получения выплат является прохождение военно-врачебной комиссии после первых четырех месяцев лечения. Ведь для начисления денежного обеспечения необходимы следующие документы:

заключение ВВК о необходимости защитника в длительном лечении;

приказ командира части о продлении больничного.

Если заключение ВВК не предоставлено вовремя, то выплаты приостанавливаются. После предоставления документа денежное обеспечение восстанавливается и считается со дня приостановления.

Находясь за границей, военнослужащий может пройти ВВК дистанционно. Это предусмотрено Приказом Минобороны № 402, в котором говорится, что ВВК имеют право принимать постановления в случаях определения необходимости в продолжении длительного лечения защитников во время лечения за рубежом — дистанционно, на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или надлежащим образом их заверенных копий.

Дополнительное вознаграждение

Военнослужащий, который находится на лечении (в том числе — за рубежом) из-за ранения, связанного с защитой Родины, имеет право на получение не только основного денежного обеспечения, но и "боевых"

Выплата осуществляется в размере 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени пребывания:

на стационарном лечении (в том числе и за рубежом);

в отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Основанием для начисления этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы — форма 5, которую обязаны предоставить в воинской части. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. При отсутствии такой формулировки в справке деньги могут не начислить.

Ранее мы писали, в каких еще случаях военнослужащему могут не начислить денежное обеспечение.

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