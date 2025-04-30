Выплаты военнослужащим во время лечения за рубежом — сколько начисляют

Лечение за рубежом — сколько должны выплатить военным
Военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач, имеют право проходить лечение за рубежом. За этот период им должны начисляться выплаты в таком же размере, как и во время лечения в Украине.
Какие выплаты положены защитникам во время лечения за рубежом, объяснили в АрмияInform.
Основное денежное обеспечение
Денежное обеспечение защитникам, которые лечатся в медицинских учреждениях или находятся в отпуске для лечения за рубежом, выплачивается на весь период лечения, но не дольше 12 месяцев подряд.
Однако обязательным условием для получения выплат является прохождение военно-врачебной комиссии после первых четырех месяцев лечения. Ведь для начисления денежного обеспечения необходимы следующие документы:
- заключение ВВК о необходимости защитника в длительном лечении;
- приказ командира части о продлении больничного.
Если заключение ВВК не предоставлено вовремя, то выплаты приостанавливаются. После предоставления документа денежное обеспечение восстанавливается и считается со дня приостановления.
Находясь за границей, военнослужащий может пройти ВВК дистанционно. Это предусмотрено Приказом Минобороны № 402, в котором говорится, что ВВК имеют право принимать постановления в случаях определения необходимости в продолжении длительного лечения защитников во время лечения за рубежом — дистанционно, на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или надлежащим образом их заверенных копий.
Дополнительное вознаграждение
Военнослужащий, который находится на лечении (в том числе — за рубежом) из-за ранения, связанного с защитой Родины, имеет право на получение не только основного денежного обеспечения, но и "боевых"
Выплата осуществляется в размере 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени пребывания:
- на стационарном лечении (в том числе и за рубежом);
- в отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.
Основанием для начисления этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы — форма 5, которую обязаны предоставить в воинской части. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. При отсутствии такой формулировки в справке деньги могут не начислить.
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