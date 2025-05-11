Пенсии по инвалидности военным в 2025 году — имеет ли значение срок службы

Гривны в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военная служба — это прежде всего серьезный риск для жизни и здоровья. И даже за короткий срок пребывания в зоне боевых действий возможно получить ранение или серьезное заболевание, что в некоторых случаях даже приводит к инвалидности. В таких ситуациях возникает вопрос правового обеспечения, в частности — оформление пенсии по инвалидности.

Возможно ли оформить пенсию по инвалидности военному, который служил менее года, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Согласно Закону Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

То есть, если военный находился на службе даже несколько дней и получил ранение, что привело к инвалидности, он может оформить пенсию.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Вопрос назначения пенсии рассматривает Пенсионный фонд на основании заключения специалистов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФ, ранее — МСЭК).

Для назначения пенсии по инвалидности подаются:

выписка из решения экспертной команды;

документы, подтверждающие связь повреждения со службой (например, справка военно-врачебной комиссии);

заявление в орган Пенсионного фонда.

Какой размер пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в таких размерах:

лицам с инвалидностью следствие войны I группы — 100% денежного обеспечения;

II группы — 80%;

III группы — 60%.

Степень утраты трудоспособности с 01 января 2025 года также устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица.

Ранее мы писали, что военнослужащим в Украине гарантировано не только основное денежное обеспечение, но и дополнительные выплаты. В частности, это единовременное пособие для поддержания здоровья, облегчения адаптации к службе и решения бытовых вопросов и тому подобное.

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