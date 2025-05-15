Неправильная индексация пенсий — какое решение принял Верховный Суд Украины

Женщина выходит из здания Верховного Суда. Фото: УНИАН

Верховный суд Украины удовлетворил иск пенсионера, признав незаконным длительное отсутствие полноценной индексации его выплат. В решении указано, что такая практика не соответствует действующему законодательству.

О том, почему многим пенсионерам не правильно провели индексацию пенсий и могут ли они требовать перерасчет, отмечается в материале OBOZ.UA.

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Почему некоторым украинцам не правильно индексировали выплаты

С 2017 года в Украине новые пенсии повышали минимально — чтобы со временем приблизить их уровень к так называемым "старым" выплатам, а не проводили полноценную индексацию. Судебная коллегия пришла к выводу, что такой подход противоречит правовым нормам.

Поэтому Пенсионный фонд обязан провести пенсионеру полную индексацию за предыдущие годы. Более того, теперь это решение является прецедентом — другие украинские суды с подобными делами должны ориентироваться на позицию Верховного Суда.

В последние годы правительство ежегодно повышало новые пенсии на символическую сумму — обычно в пределах 100-135 гривен, тогда как полная индексация для "старых" пенсионеров достигала ощутимо большего процента. Например:

в 2024 году базовую часть пенсий проиндексировали на 7,96%, но новоназначенные пенсии повысили только на 100 грн;

в 2023-м индексация составила 19,7%, а новые пенсионеры снова получили по 100 грн прибавки.

Представим ситуацию: гражданин вышел на пенсию в 2022 году с выплатой 4 000 грн. За два года государство повысило его пенсию всего на 200 грн, тогда как при условии справедливой индексации сумма выросла бы существеннее.

Суть дела, которое рассматривал Верховный Суд

Иск подал мужчина, оформивший пенсию в 2020 году. Его ежегодно "индексировали" на мизерные суммы, без реального учета роста зарплатной базы. В судах первой и апелляционной инстанций ему отказали, однако адвокат Андрей Дзись из компании "Сеть права" добился рассмотрения в Большой палате Верховного Суда — высшей судебной инстанции в Украине.

Суд постановил, что действия Пенсионного фонда в Донецкой области об отказе в индексации являются неправомерными. В частности, в решении упоминается, что пенсия должна была индексироваться с применением коэффициентов роста средней зарплаты за 2018-2020 годы — 1,14, 1,197 и 1,0796.

Какие последствия будет иметь это решение

Это постановление станет ориентиром для судов в подобных делах. Теперь, если новая пенсия была начислена без реальной индексации (с применением заниженных коэффициентов), пенсионер имеет право на перерасчет. Процедура рассмотрения дел станет более быстрой и предсказуемой.

По подсчетам, это решение может касаться миллионов пенсионеров. Например, только в 2023 году пенсию впервые начали получать 434 тысячи украинцев. Если они смогут документально доказать, что индексация была проведена неправильно, вероятность положительного судебного решения — очень высока.

Сумма доплат будет выплачена единовременно вместе с повышенной пенсией с момента подачи заявления в Пенсионный фонд до даты вступления в силу судебного решения.

Почему индексация была такой

Правительство объясняет свою политику тем, что новые пенсионеры и так получают более высокие выплаты благодаря актуальной зарплатной базе. Для примера, пенсионер со стажем в 35 лет и средней зарплатой, который вышел на пенсию в 2013-м, после реформы 2017-го имел расчетную базу в 3 764 грн и пенсию примерно 1 317 грн. После нескольких индексаций в 2025 году его базовая пенсия составила около 3 119 грн (без надбавок за возраст).

Аналогичный человек, вышедший на пенсию в 2025 году, уже имеет базу в 15 057 грн и пенсию более 5 200 грн. Чтобы уменьшить этот разрыв, Кабмин избрал политику сдерживания индексации для новых пенсионеров.

Так, в 2025 году официальная индексация составила 11,5%, однако для тех, кто вышел на пенсию в 2021 году, повышение составило лишь 5,7%, в 2022-м — 4,6%, в 2023-м — лишь 3,4%, согласно постановлению №209.

Ранее мы писали, что при назначении пенсии некоторые категории граждан Украины могут получить единовременную денежную выплату, которая составляет сумму, эквивалентную десяти ежемесячным пенсионным выплатам. В частности, это право имеют работники образования.

Также мы рассказывали, что в случае смерти пенсионера его родственники имеют возможность обратиться в Пенсионный фонд за выплатой единовременного пособия на погребение. Сумма такой помощи определяется с учетом нескольких факторов.