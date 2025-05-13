Допомога на похорон у 2025 — яку суму компенсує держава родичам пенсіонера

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після смерті пенсіонера його близькі можуть претендувати на одноразову допомогу на поховання, яку надає Пенсійний фонд. Розмір цієї грошової допомоги залежить від ряду факторів.

Про те, яку суму на поховання компенсує держава у 2025 році, розповіли в Пенсійному фонді України.

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Скільки виплатять у 2025 році

У більшості випадків родичам померлого пенсіонера призначається сума, що дорівнює двомісячному розміру його пенсійних виплат. Ця сума актуальна для тих, хто отримував пенсію згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У випадку, якщо померлий мав військовий статус, допомога може бути значно вищою — до трьох пенсій, але не меншою за 13 420 грн у 2025 році.

Однак, якщо пенсіонер під час життя перебував на повному утриманні держави, а його поховання здійснювалося за бюджетний кошт, така допомога родичам не надається.

Які документи знадобляться для отримання компенсації

Для отримання коштів на поховання потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду або подати заявку онлайн. З собою слід мати:

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документ, що посвідчує особу (паспорт);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть.

Чи можна отримати невиплачену пенсію родича

Якщо на момент смерті людина не встигла отримати останню пенсію, ці кошти можуть бути виплачені його спадкоємцям або особам, що проживали разом із ним. Заява подається особисто або через електронні сервіси ПФУ. До заяви потрібно додати:

банківські реквізити;

свідоцтво про смерть;

документи, що посвідчують особу заявника;

підтвердження родинних зв’язків із покійним;

довідку, яка підтверджує спільне проживання.

Якщо пенсіонер утримував непрацездатних членів родини, потрібно надати відповідні документи, які це підтверджують.

Недоотриману пенсію виплачують на власний рахунок у банку. Якщо такий варіант недоступний, гроші видадуть через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку — для цього слід мати при собі паспорт і податковий номер.

Раніше ми писали, що українцям, які здають кров, надають пільги та держдопомогу. З початком повномасштабної війни потреба в донорах зросла, тому для їх заохочення держава ввела низку соцгарантій.

Також ми розповідали, що коли помирає єдиний працездатний у родині, непрацездатні родичі можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Її розмір залежить від кількості осіб, яким вона призначається.

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