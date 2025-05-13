Помощь на похороны в 2025 — какую сумму компенсирует государство родственникам пенсионера

Выплаты на погребение — какую сумму компенсируют в 2025 году
После смерти пенсионера его близкие могут претендовать на единовременную помощь на погребение, которую предоставляет Пенсионный фонд. Размер этой денежной помощи зависит от ряда факторов.
О том, какую сумму на погребение компенсирует государство в 2025 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Сколько выплатят в 2025 году
В большинстве случаев родственникам умершего пенсионера назначается сумма, равная двухмесячному размеру его пенсионных выплат. Эта сумма актуальна для тех, кто получал пенсию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В случае, если умерший имел военный статус, помощь может быть значительно выше — до трех пенсий, но не менее 13 420 грн в 2025 году.
Однако, если пенсионер при жизни находился на полном содержании государства, а его погребение осуществлялось за бюджетные средства, такая помощь родственникам не предоставляется.
Какие документы понадобятся для получения компенсации
Для получения средств на погребение нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда или подать заявку онлайн. С собой следует иметь:
- идентификационный код;
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти.
Можно ли получить невыплаченную пенсию родственника
Если на момент смерти человек не успел получить последнюю пенсию, эти средства могут быть выплачены его наследникам или лицам, проживавшим вместе с ним. Заявление подается лично или через электронные сервисы ПФУ. К заявлению нужно приложить:
- банковские реквизиты;
- свидетельство о смерти;
- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- подтверждение родственных связей с покойным;
- справку, которая подтверждает совместное проживание.
Если пенсионер содержал нетрудоспособных членов семьи, нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие это.
Недополученную пенсию выплачивают на собственный счет в банке. Если такой вариант недоступен, деньги выдадут через систему "Швидка копійка" в Ощадбанке — для этого следует иметь при себе паспорт и налоговый номер.
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Также мы рассказывали, что когда умирает единственный трудоспособный в семье, нетрудоспособные родственники могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Ее размер зависит от количества лиц, которым она назначается.
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