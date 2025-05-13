Помощь на похороны в 2025 — какую сумму компенсирует государство родственникам пенсионера

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После смерти пенсионера его близкие могут претендовать на единовременную помощь на погребение, которую предоставляет Пенсионный фонд. Размер этой денежной помощи зависит от ряда факторов.

О том, какую сумму на погребение компенсирует государство в 2025 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько выплатят в 2025 году

В большинстве случаев родственникам умершего пенсионера назначается сумма, равная двухмесячному размеру его пенсионных выплат. Эта сумма актуальна для тех, кто получал пенсию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В случае, если умерший имел военный статус, помощь может быть значительно выше — до трех пенсий, но не менее 13 420 грн в 2025 году.

Однако, если пенсионер при жизни находился на полном содержании государства, а его погребение осуществлялось за бюджетные средства, такая помощь родственникам не предоставляется.

Какие документы понадобятся для получения компенсации

Для получения средств на погребение нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда или подать заявку онлайн. С собой следует иметь:

идентификационный код;

свидетельство о смерти пенсионера;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти.

Можно ли получить невыплаченную пенсию родственника

Если на момент смерти человек не успел получить последнюю пенсию, эти средства могут быть выплачены его наследникам или лицам, проживавшим вместе с ним. Заявление подается лично или через электронные сервисы ПФУ. К заявлению нужно приложить:

банковские реквизиты;

свидетельство о смерти;

документы, удостоверяющие личность заявителя;

подтверждение родственных связей с покойным;

справку, которая подтверждает совместное проживание.

Если пенсионер содержал нетрудоспособных членов семьи, нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие это.

Недополученную пенсию выплачивают на собственный счет в банке. Если такой вариант недоступен, деньги выдадут через систему "Швидка копійка" в Ощадбанке — для этого следует иметь при себе паспорт и налоговый номер.

Ранее мы писали, что украинцам, которые сдают кровь, предоставляют льготы и госпомощь. С началом полномасштабной войны потребность в донорах возросла, поэтому для их поощрения государство ввело ряд соцгарантий.

Также мы рассказывали, что когда умирает единственный трудоспособный в семье, нетрудоспособные родственники могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Ее размер зависит от количества лиц, которым она назначается.

Реклама