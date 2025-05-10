Пенсія в разі смерті годувальника — хто і які виплати може отримати у 2025

Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У разі смерті людини, яка в родині єдина мала дохід, її непрацездатні родичі можуть оформити спеціальну пенсію. Це виплати у зв’язку з втратою годувальника. Сума такої пенсії залежить від кількості людей, які мають право її отримувати.

Про те, хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та який її розмір у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто має право на допомогу

Відповідно до роз’яснень ПФУ, Право на виплати мають ті члени сім’ї, які були на утриманні померлого і самі не можуть працювати. Зокрема:

Чоловік або дружина, а також батьки померлого — якщо вони люди з інвалідністю або вже досягли пенсійного віку. Діти, які навчаються на денній формі у школі, коледжі чи виші — поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років. Діти, яким ще не виповнилось 18 років, або ті, хто став людиною з інвалідністю до цього віку. Також діти, народжені протягом 10 місяців після смерті годувальника.

Яку підтримку надає держава у зв'язку з втратою годувальника

Сума допомоги у разі смерті годувальника визначається так:

якщо допомогу отримує один непрацездатний член родини — 50% від пенсії, яку отримував би померлий за віком;

якщо претендують двоє чи більше — 100% пенсії діляться між ними порівну.

Мінімальний гарантований розмір пенсії разом із щомісячною державною допомогою встановлено на рівні:

100% прожиткового мінімуму — для одного непрацездатного отримувача;

120% — для двох непрацездатних родичів;

150% — для трьох або більше осіб.

Пенсія починає нараховуватися з наступного дня після смерті годувальника. Якщо особа, що звертається по допомогу, вже досягла пенсійного віку та має відповідний страховий стаж, виплати встановлюються на все життя.

Раніше ми писали, що в Україні почали діяти нові правила, за якими деякі люди похилого віку можуть отримати майже 1 000 гривень доплати. Але для цього потрібно відповідати кільком вимогам.

Також ми розповідали, що попри цифровізацію та покращення у роботі держустанов, бюрократія досі створює проблеми. Зокрема, частина пенсіонерів не отримує частину грошей через відсутність довідок із колишніх місць роботи.