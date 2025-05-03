Одноразові виплати пенсіонерам — хто отримає кілка тис. грн влітку 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

До Дня Незалежності уряд ухвалив рішення про надання одноразової фінансової допомоги великій кількості громадян України. Зокрема, грошову підтримку отримають ветерани, люди, які постраждали від нацистських переслідувань, а також родини військових, що загинули.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Скільки можуть отримати пенсіонери у 2025 році

Виплати мають надійти до 24 серпня 2025 року. Розмір допомоги залежатиме від статусу людини. Наприклад:

3 100 грн — для людей з інвалідністю I групи;

2 900 грн — для осіб з інвалідністю II групи;

2 700 грн — для інвалідів III групи та для колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських концтаборів з інвалідністю.

Крім того, матеріальну підтримку з нагоди свята отримають:

Громадяни, які мають особливі заслуги перед державою — 3 100 грн; Родичі загиблих військових, зокрема вдови або вдівці воїнів — 650 грн; Учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності — по 1 000 грн; Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, а також діти партизанів — 450 грн.

Де можна буде отримати гроші

Пенсіонерам гроші будуть автоматично зараховані разом із пенсією за серпень. Для тих, хто нині працює або проходить службу, виплати здійснюватимуться через відповідне місце роботи чи служби після подання заяви.

Громадяни, які не мають статусу пенсіонера та офіційно не працевлаштовані, повинні самостійно звернутися до Пенсійного фонду з заявою у вільній формі. Гроші буде перераховано на вказаний банківський рахунок.

Раніше ми писали, що деяким пенсіонерам доступна щомісячна доплата до пенсії. Проте для її отримання слід подати до ПФУ документ, який підтверджує право на надбавку.

Також ми розповідали, що за законом, днем звернення по призначення пенсії вважається дата, коли Пенсійний фонд отримав усі необхідні документи. Однак якщо зробити це пізніше тримісячного строку, гроші за цей період можна втратити.