Единовременные выплаты пенсионерам — кто получит пару тыс. грн летом 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Ко Дню Независимости правительство приняло решение о предоставлении единовременной финансовой помощи большому количеству граждан Украины. В частности, денежную поддержку получат ветераны, люди, пострадавшие от нацистских преследований, а также семьи погибших военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Сколько могут получить пенсионеры в 2025 году

Выплаты должны поступить до 24 августа 2025 года. Размер помощи будет зависеть от статуса человека. Например:

3 100 грн — для людей с инвалидностью I группы;

2 900 грн — для лиц с инвалидностью II группы;

2 700 грн — для инвалидов III группы и для бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей с инвалидностью.

Кроме того, материальную поддержку по случаю праздника получат:

Граждане, имеющие особые заслуги перед государством — 3 100 грн; Родственники погибших военных, в частности вдовы или вдовцы воинов — 650 грн; Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства — по 1 000 грн; Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, а также дети партизан — 450 грн.

Где можно будет получить деньги

Пенсионерам деньги будут автоматически зачислены вместе с пенсией за август. Для тех, кто сейчас работает или проходит службу, выплаты будут осуществляться через соответствующее место работы или службы после подачи заявления.

Граждане, которые не имеют статуса пенсионера и официально не трудоустроены, должны самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением в свободной форме. Деньги будут перечислены на указанный банковский счет.

Ранее мы писали, что некоторым пенсионерам доступна ежемесячная доплата к пенсии. Однако для ее получения следует подать в ПФУ документ, подтверждающий право на прибавку.

Также мы рассказывали, что по закону, днем обращения за назначением пенсии считается дата, когда Пенсионный фонд получил все необходимые документы. Однако если сделать это позже трехмесячного срока, деньги за этот период можно потерять.