Пенсия в случае смерти кормильца — кто и какие выплаты может получить в 2025

Человек держит кошелек и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В случае смерти человека, который в семье единственный имел доход, его нетрудоспособные родственники могут оформить специальную пенсию. Это выплаты в связи с потерей кормильца. Сумма такой пенсии зависит от количества людей, которые имеют право ее получать.

О том, кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца и какой ее размер в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно разъяснениям ПФУ, право на выплаты имеют те члены семьи, которые были на содержании умершего и сами не могут работать. В частности:

Муж или жена, а также родители умершего — если они люди с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста. Дети, которые учатся на дневной форме в школе, колледже или вузе — пока продолжается обучение, но не дольше, чем до 23 лет. Дети, которым еще не исполнилось 18 лет, или те, кто стал человеком с инвалидностью до этого возраста. Также дети, рожденные в течение 10 месяцев после смерти кормильца.

Какую поддержку оказывает государство в связи с потерей кормильца

Сумма пособия в случае смерти кормильца определяется так:

если помощь получает один нетрудоспособный член семьи — 50% от пенсии, которую получал бы умерший по возрасту;

если претендуют двое или более — 100% пенсии делятся между ними поровну.

Минимальный гарантированный размер пенсии вместе с ежемесячной государственной помощью установлен на уровне:

100% прожиточного минимума — для одного нетрудоспособного получателя;

120% — для двух нетрудоспособных родственников;

150% — для трех или более лиц.

Пенсия начинает начисляться со следующего дня после смерти кормильца. Если лицо, обращающееся за помощью, уже достигло пенсионного возраста и имеет соответствующий страховой стаж, выплаты устанавливаются на всю жизнь.

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