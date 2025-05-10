Пенсия в случае смерти кормильца — кто и какие выплаты может получить в 2025

Потеря кормильца — какую пенсию получают родственники в 2025
В случае смерти человека, который в семье единственный имел доход, его нетрудоспособные родственники могут оформить специальную пенсию. Это выплаты в связи с потерей кормильца. Сумма такой пенсии зависит от количества людей, которые имеют право ее получать.
О том, кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца и какой ее размер в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто имеет право на пособие
Согласно разъяснениям ПФУ, право на выплаты имеют те члены семьи, которые были на содержании умершего и сами не могут работать. В частности:
- Муж или жена, а также родители умершего — если они люди с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста.
- Дети, которые учатся на дневной форме в школе, колледже или вузе — пока продолжается обучение, но не дольше, чем до 23 лет.
- Дети, которым еще не исполнилось 18 лет, или те, кто стал человеком с инвалидностью до этого возраста. Также дети, рожденные в течение 10 месяцев после смерти кормильца.
Какую поддержку оказывает государство в связи с потерей кормильца
Сумма пособия в случае смерти кормильца определяется так:
- если помощь получает один нетрудоспособный член семьи — 50% от пенсии, которую получал бы умерший по возрасту;
- если претендуют двое или более — 100% пенсии делятся между ними поровну.
Минимальный гарантированный размер пенсии вместе с ежемесячной государственной помощью установлен на уровне:
- 100% прожиточного минимума — для одного нетрудоспособного получателя;
- 120% — для двух нетрудоспособных родственников;
- 150% — для трех или более лиц.
Пенсия начинает начисляться со следующего дня после смерти кормильца. Если лицо, обращающееся за помощью, уже достигло пенсионного возраста и имеет соответствующий страховой стаж, выплаты устанавливаются на всю жизнь.
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