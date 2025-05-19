Назначение пенсии в Украине — кому стаж будут засчитывать по-новому

Пожилая женщина на скамейке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам, которые определенное время работали за пределами страны, станет проще получить пенсию в Украине. Правительство приняло новые правила, которые позволяют засчитывать периоды работы за рубежом в страховой стаж человека.

О том, как изменились условия назначения пенсий для граждан, которые работали за рубежом, говорится в постановлении Кабмина №562.

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Согласно документу, вступившему в силу 16 мая, определен четкий алгоритм действий для учета периодов работы за пределами Украины при начислении пенсии. Если у человека недостаточно страхового стажа, учитываются те отрезки трудовой деятельности, которые были официально признаны по законодательству другого государства.

В случае, если между Украиной и соответствующей страной заключено международное соглашение, такой трудовой стаж может быть включен в страховой стаж для лиц, постоянно проживающих в Украине, согласно условиям этой договоренности.

Порядок зачисления зарубежного стажа. Фото: Скриншот/Порядки, прилагаемые к постановлению

Граждане, которые работали за границей и не имеют достаточного страхового стажа для назначения пенсии, должны приложить к заявлению соответствующие подтверждающие документы.

Если документы отсутствуют или не дают достаточной информации, Пенсионный фонд обращается в Министерство иностранных дел. МИД через дипломатические каналы направит запрос в соответствующую страну для получения подтверждений.

Когда все данные будут получены, стаж за рубежом включат в страховой стаж по календарному принципу, то есть по годам работы. Это может существенно повлиять на право получать пенсию в Украине.

Для тех, кто работал в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года, правительство утвердило отдельный порядок. Если другие страны не выплачивают им пенсию и этот факт будет подтвержден, эти периоды также могут быть зачислены в стаж человека.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы, в частности педагоги, при выходе на пенсию могут получить единовременную выплату. Размер вознаграждения составляет десять пенсий.

Также мы рассказывали, что Верховный Суд стал на сторону пенсионера, признав незаконным отсутствие надлежащей индексации его выплат. Это означает, что граждане пожилого возраста, которые оказались в похожей ситуации, смогут требовать перерасчет.