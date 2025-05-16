Софія Ротару на пенсії — де проживає та скільки отримує відома співачка у 2025

Народна артистка України Софія Ротару. Фото: УНІАН

З початку повномасштабної війни народна артистка України Софія Ротару зникла з публічного простору. Вона перебуває на пенсії та не дає концертів, не робить заяв про ситуацію в країні й не з’являється в медіа.

Про те, яку пенсію отримує Софія Ротару у 2025 році, зазначається в матеріалі сайту "На Пенсії".

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Деталями її життя поділилася молодша сестра Ауріка Ротару. За її словами, родина нині живе в різних містах:

Лідія — в Чернівцях;

старша сестра — у Кишиневі;

брати Анатолій та Євгеній залишились у рідному селі;

сама Ауріка та Софія мешкають у Києві.

Попри відстань, родина підтримує тісний зв’язок і постійно спілкується. За словами Ауріки, обставини не змогли зруйнувати їхню родинну єдність.

Також вона повідомила, що Софія Ротару, як і більшість українців, глибоко переживає війну, хоча не висловлюється публічно щодо своєї громадянської позиції. Наразі співачка перебуває в столиці, поруч зі своїм народом. За словами рідних, з нею все добре.

Яку пенсію отримує Софія Ротару

У 2022 році продюсер Володимир Бебешко розповідав, що пенсія Софії Ротару є дуже високою — значно більшою, ніж у багатьох інших артистів.

"Софіє Михайлівно Ротару, перепрошую. Вона вже бабка. На пенсії, напевно. А пенсія у неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, друзі, вам би таку пенсію — ви б тут сиділи і не парилися", — поділився Бебешко.

Варто врахувати, що з того часу пенсійні виплати в Україні зросли, тож і сума, яку отримує Ротару, цілком ймовірно, збільшилася.

За словами Бебешка, тоді Ротару мала пенсію вдвічі більшу, ніж у її колеги Павла Зіброва. Останній нещодавно, в ефірі "Люкс ФМ", зізнався, що його виплати зросли до 8 400 гривень. Відповідно, пенсія Ротару може перевищувати 16 тисяч гривень.

У 2025 році особи, які досягнуть 60-річного віку та мають щонайменше 32 роки страхового стажу, зможуть претендувати на пенсійне забезпечення. Після призначення пенсії вони отримають право на низку пільг, що допоможуть зменшити щоденні витрати.

Верховний Суд України став на бік пенсіонера, ухваливши, що тривале ігнорування повної індексації пенсійних виплат є порушенням закону. У постанові зазначено, що така практика суперечить вимогам чинного законодавства.