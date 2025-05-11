Пенсіонери можуть заощадити великі суми у 2025 — стосується не лише проїзду та комуналки

Люди похилого віку гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадяни, які досягнуть 60-річного віку та матимуть щонайменше 32 роки страхового стажу, зможуть оформити пенсію. Відтак їм відкриється доступ до низки знижок, які дозволяють суттєво зекономити на щоденних витратах.

Про те, якими послугами пенсіонери можуть користуватись зі знижкою або навіть безплатно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Отримавши пенсійне посвідчення, українці можуть скористатися такими перевагами:

Безплатний проїзд: пенсіонери мають право безоплатно користуватися послугами міського транспорту, приміських автобусів і електричок. Звільнення від земельного податку: згідно з Податковим кодексом (ст. 281.1), пенсіонери не сплачують податок на землю, якщо розмір ділянки не перевищує встановлені норми. Субсидії на оплату комунальних рахунків: розмір фінансової підтримки визначається індивідуально та залежить від доходів родини. Повне звільнення від оплати комунальних послуг: люди пенсійного віку, які мешкають у сільській місцевості та працювали до виходу на пенсію в освітній, культурній або медичній сфері, можуть розраховувати на 100% компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги, газ та паливо. Право на безоплатну правову підтримку: громадяни, які отримують пенсію нижчу за 4 722 грн (або 6 056 грн у разі інвалідності), можуть звертатися по вторинну правову допомогу безплатно.

Окрім того, особи пенсійного віку, які володіють легковим авто з об'ємом двигуна до 2500 см³ або електрокаром до 100 кВт, мають право на 50% знижку на автострахування. Також для них доступне безплатне паркування на платних стоянках.

Пільги допомагають пенсіонерам підтримувати фінансову стабільність і забезпечують кращий рівень життя у похилому віці. Однак не лише держава пропонує знижки у 2025 році.

Де пенсіонери можуть заощадити на квитках

У Києві пенсіонери можуть насолоджуватись культурними заходами за зниженими цінами або навіть безплатно. Багато культурних установ пропонують спеціальні умови для людей поважного віку. Наприклад:

Театр ім. Шевченка — для пенсіонерів квитки на вистави та концерти на великій та малій сценах коштують лише 100 гривень. Щоб скористатися пільгою, достатньо пред’явити пенсійне посвідчення на касі. Київський Молодий театр — щомісяця у четвер останнього тижня діє акція безплатного відвідування для пільгових категорій громадян, зокрема й для пенсіонерів. Для отримання пільги також необхідно мати з собою відповідний документ. Київський планетарій — для пенсіонерів та осіб з інвалідністю II групи діє знижка 10% на всі фільми та у всі дні. Знижка надається за наявності посвідчення. Національний музей історії України — вартість квитка для пенсіонерів становить 80 гривень, що майже вдвічі дешевше за стандартну ціну у 150 гривень.

Подібні пропозиції мають й інші установи як у Києві, так і в інших містах України. Інформацію про доступні знижки та умови їх отримання можна знайти на сайті театру, музею чи іншого закладу. Зазвичай, щоб скористатися спеціальною пропозицією, достатньо мати при собі документ, що підтверджує пенсійний статус.

В Україні запроваджено норми, які передбачають додаткову грошову допомогу для громадян похилого віку, що перебувають у складному становищі. Розмір доплати сягає близько 1000 гривень, однак для її отримання пенсіонеру потрібно відповідати кільком критеріям одночасно.

Також ми розповідали, що попри впровадження цифрових сервісів і окремі позитивні зрушення в роботі держструктур, подолати бюрократичні перепони повністю поки не вдалося. Зокрема, деякі люди не можуть отримати належні їм гроші через відсутність деяких довідок.