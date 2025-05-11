Пенсионеры могут сэкономить большие суммы в 2025 — касается не только проезда и коммуналки

Пожилые люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году граждане, которые достигнут 60-летнего возраста и будут иметь не менее 32 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию. После этого им откроется доступ к ряду скидок, которые позволяют существенно сэкономить на ежедневных расходах.

О том, какими услугами пенсионеры могут пользоваться со скидкой или даже бесплатно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Получив пенсионное удостоверение, украинцы могут воспользоваться такими преимуществами:

Бесплатный проезд: пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться услугами городского транспорта, пригородных автобусов и электричек. Освобождение от земельного налога: согласно Налоговому кодексу (ст. 281.1), пенсионеры не платят налог на землю, если размер участка не превышает установленные нормы. Субсидии на оплату коммунальных счетов: размер финансовой поддержки определяется индивидуально и зависит от доходов семьи. Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг: люди пенсионного возраста, проживающие в сельской местности и работавшие до выхода на пенсию в образовательной, культурной или медицинской сфере, могут рассчитывать на 100% компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, газ и топливо. Право на бесплатную правовую поддержку: граждане, которые получают пенсию ниже 4 722 грн (или 6 056 грн в случае инвалидности), могут обращаться за вторичной правовой помощью бесплатно.

Кроме того, лица пенсионного возраста, которые владеют легковым авто с объемом двигателя до 2500 см³ или электрокаром до 100 кВт, имеют право на 50% скидку на автострахование. Также для них доступна бесплатная парковка на платных стоянках.

Льготы помогают пенсионерам поддерживать финансовую стабильность и обеспечивают лучший уровень жизни в преклонном возрасте. Однако не только государство предлагает скидки в 2025 году.

Где пенсионеры могут сэкономить на билетах

В Киеве пенсионеры могут наслаждаться культурными мероприятиями по сниженным ценам или даже бесплатно. Многие культурные учреждения предлагают специальные условия для людей почтенного возраста. Например:

Театр им. Шевченко — для пенсионеров билеты на спектакли и концерты на большой и малой сценах стоят всего 100 гривен. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе. Киевский Молодой театр — ежемесячно в четверг последней недели действует акция бесплатного посещения для льготных категорий граждан, в том числе и для пенсионеров. Для получения льготы также необходимо иметь с собой соответствующий документ. Киевский планетарий — для пенсионеров и лиц с инвалидностью II группы действует скидка 10% на все фильмы и во все дни. Скидка предоставляется при наличии удостоверения. Национальный музей истории Украины — стоимость билета для пенсионеров составляет 80 гривен, что почти вдвое дешевле стандартной цены в 150 гривен.

Подобные предложения имеют и другие учреждения как в Киеве, так и в других городах Украины. Информацию о доступных скидках и условиях их получения можно найти на сайте театра, музея или иного заведения. Обычно, чтобы воспользоваться специальным предложением, достаточно иметь при себе документ, подтверждающий пенсионный статус.

В Украине введены нормы, предусматривающие дополнительную денежную помощь для граждан пожилого возраста, находящихся в сложном положении. Размер доплаты достигает около 1000 гривен, однако для ее получения пенсионеру нужно соответствовать нескольким критериям одновременно.

Также мы рассказывали, что несмотря на внедрение цифровых сервисов и отдельные положительные сдвиги в работе госструктур, преодолеть бюрократические преграды полностью пока не удалось. В частности, некоторые люди не могут получить положенные им деньги из-за отсутствия некоторых справок.