София Ротару на пенсии — где проживает и сколько получает известная певица в 2025

Народная артистка Украины София Ротару. Фото: УНИАН

С начала полномасштабной войны народная артистка Украины София Ротару исчезла из публичного пространства. Она находится на пенсии и не дает концертов, не делает заявлений о ситуации в стране и не появляется в медиа.

О том, какую пенсию получает София Ротару в 2025 году, отмечается в материале сайта "На Пенсии".

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Деталями ее жизни поделилась младшая сестра Аурика Ротару. По ее словам, семья сейчас живет в разных городах:

Лидия — в Черновцах;

старшая сестра — в Кишиневе;

братья Анатолий и Евгений остались в родном селе;

сама Аурика и София живут в Киеве.

Несмотря на расстояние, семья поддерживает тесную связь и постоянно общается. По словам Аурики, обстоятельства не смогли разрушить их семейное единство.

Также она сообщила, что София Ротару, как и большинство украинцев, глубоко переживает войну, хотя не высказывается публично о своей гражданской позиции. Сейчас певица находится в столице, рядом со своим народом. По словам родных, с ней все хорошо.

Какую пенсию получает София Ротару

В 2022 году продюсер Владимир Бебешко рассказывал, что пенсия Софии Ротару очень высокая — значительно больше, чем у многих других артистов.

"София Михайловна Ротару, извините. Она уже старушка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, друзья, вам бы такую пенсию — вы бы тут сидели и не парились", — поделился Бебешко.

Стоит учесть, что с того времени пенсионные выплаты в Украине выросли, так что и сумма, которую получает Ротару, вполне вероятно, увеличилась.

По словам Бебешко, тогда Ротару имела пенсию вдвое больше, чем у ее коллеги Павла Зиброва. Последний недавно, в эфире "Люкс ФМ", признался, что его выплаты выросли до 8 400 гривен. Соответственно, пенсия Ротару может превышать 16 тысяч гривен.

В 2025 году лица, которые достигнут 60-летнего возраста и имеют не менее 32 лет страхового стажа, смогут претендовать на пенсионное обеспечение. После назначения пенсии они получат право на ряд льгот, которые помогут уменьшить ежедневные расходы.

Верховный Суд Украины встал на сторону пенсионера, постановив, что длительное игнорирование полной индексации пенсионных выплат является нарушением закона. В постановлении указано, что такая практика противоречит требованиям действующего законодательства.