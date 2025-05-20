Пенсії за кордоном і на ТОТ — що змінилося та як не втратити виплати у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через війну багато українців знайшло прихисток за кордоном, а дехто вимушено перебуває на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Серед них багато людей похилого віку, які отримують українську пенсію. Однак нарахування виплат можуть припинити, а тому варто знати, як цього уникнути.

Про те, як змінились умови отримання пенсій для людей, які перебувають в окупації чи за кордоном, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Що змінилось для пенсіонерів

Кабінет Міністрів України оновив правила нарахування пенсій для всіх громадян, незалежно від того, де вони перебувають — в Україні, за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях:

Тепер пенсіонери можуть отримувати пенсію на рахунок у будь-якому банку України, а не лише в Ощадбанку, як було раніше. Для тих, хто мешкає за межами підконтрольної Україні території (тобто за кордоном або на ТОТ), обов’язковою є щорічна фізична ідентифікація — не пізніше 31 грудня кожного року. Якщо пенсіонер не проходив ідентифікацію понад пів року, йому потрібно хоча б раз скористатися своїм рахунком — наприклад, зняти гроші або зробити оплату, щоб підтвердити активність.

Такі вимоги ввели для того, щоб переконатися, що пенсії отримують реальні живі люди, навіть якщо вони не перебувають в Україні. Якщо людина мешкає на ТОТ або виїхала звідти, вона зобов’язана подати до Пенсійного фонду заяву довільної форми, в якій необхідно підтвердити, що вона не отримує пенсію від Росії.

Що таке фізична ідентифікація та як вона проходить

Це перевірка, щоб упевнитись, що пенсію отримує жива людина, а не хтось інший. Процедура існує ще з 2004 року і може проходити:

Особисто — у відділенні Пенсійного фонду або банку. За кордоном — у консульстві, яке видає довідку, що людина жива. Її разом із заявою надсилають поштою до ПФУ. Онлайн — через електронний кабінет Пенсійного фонду з використанням "Дія.Підпису". Через відеозв’язок — на порталі електронних послуг ПФУ можна подати заявку на відеоідентифікацію (Zoom, Google Meet, Viber тощо). Зустріч з працівником ПФУ призначається у період від 10 до 30 днів після заявки.

Під час відеозв’язку потрібно показати обличчя та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший).

Раніше ми писали, що Верховний Суд України став на бік пенсіонера, визнавши незаконним ігнорування належної індексації його виплат. В рішенні зазначається, що така бездіяльність суперечить закону.

Також ми розповідали, що пенсіонерам гарантується безоплатний проїзд у громадському транспорті, проте не всі можуть ним скористатися. Основна вимога — наявність пенсійного посвідчення. Без нього доведеться платити, як усім іншим пасажирам.