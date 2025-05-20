Пенсии за рубежом и на ВОТ — что изменилось и как не потерять выплаты в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны многие украинцы нашли приют за границей, а некоторые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ). Среди них много пожилых людей, которые получают украинскую пенсию. Однако начисление выплат могут прекратить, а потому стоит знать, как этого избежать.

О том, как изменились условия получения пенсий для людей, которые находятся в оккупации или за рубежом, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что изменилось для пенсионеров

Кабинет Министров Украины обновил правила начисления пенсий для всех граждан, независимо от того, где они находятся — в Украине, за рубежом или на временно оккупированных территориях:

Теперь пенсионеры могут получать пенсию на счет в любом банке Украины, а не только в Ощадбанке, как было раньше. Для тех, кто живет за пределами подконтрольной Украине территории (то есть за рубежом или на ВОТ), обязательной является ежегодная физическая идентификация — не позднее 31 декабря каждого года. Если пенсионер не проходил идентификацию более полугода, ему нужно хотя бы раз воспользоваться своим счетом — например, снять деньги или сделать оплату, чтобы подтвердить активность.

Такие требования ввели для того, чтобы убедиться, что пенсии получают реальные живые люди, даже если они не находятся в Украине. Если человек живет на ВОТ или выехал оттуда, он обязан подать в Пенсионный фонд заявление произвольной формы, в котором необходимо подтвердить, что он не получает пенсию от России.

Что такое физическая идентификация и как она проходит

Это проверка, чтобы удостовериться, что пенсию получает живой человек, а не кто-то другой. Процедура существует еще с 2004 года и может проходить:

Лично — в отделении Пенсионного фонда или банка. За рубежом — в консульстве, которое выдает справку, что человек жив. Ее вместе с заявлением присылают по почте в ПФУ. Онлайн — через электронный кабинет Пенсионного фонда с использованием "Дія.Підпису". Через видеосвязь — на портале электронных услуг ПФУ можно подать заявку на видеоидентификацию (Zoom, Google Meet, Viber и т.д.). Встреча с работником ПФУ назначается в период от 10 до 30 дней после заявки.

Во время видеосвязи нужно показать лицо и документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой).

Ранее мы писали, что Верховный Суд Украины встал на сторону пенсионера, признав незаконным игнорирование надлежащей индексации его выплат. В решении отмечается, что такое бездействие противоречит закону.

Также мы рассказывали, что пенсионерам гарантируется бесплатный проезд в общественном транспорте, однако не все могут им воспользоваться. Основное требование — наличие пенсионного удостоверения. Без него придется платить, как всем остальным пассажирам.