Банковские счета некоторых пенсионеров будут оставаться пустыми — причина

Пенсии некоторых украинцев будут оставаться в ПФУ — в чем причина
Из-за войны с Россией часть украинских пенсионеров до сих пор проживает на временно оккупированных территориях. Однако они продолжают получать свои пенсии, если проходят физическую или видеоидентификацию в Пенсионном фонде Украины.
О том, почему выплаты некоторых пожилых граждан будут оставаться в Пенсионном фонде, объяснили на Правительственном портале.
Почему выплаты некоторых пенсионеров больше не будут поступать на их банковские счета
Есть много случаев, когда с пенсионерами нет связи уже год или больше. Они не снимают деньги с пенсионных карточек, а значит — не пользуются выплатами. Все эти неиспользованные средства остаются на счетах в "Ощадбанке".
По состоянию на 1 октября 2023 года таких денег накопилось более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, которые не смогли получить люди с оккупированных территорий еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Все это время счета были "мертвыми", а банк временно мог пользоваться этими деньгами.
В 2025 году система изменится. Согласно проекту госбюджета, неиспользованные пенсионные средства больше не будут храниться в "Ощадбанке". Их переведут в Пенсионный фонд Украины. Кабмин уже подготовил проект постановления, которое определяет порядок передачи денег.
Что будет с невыплаченными деньгами
Пенсионеров заверили, что они не теряют своих денег. Если человек жив или имеет наследников, они смогут обратиться в Пенсионный фонд и получить причитающуюся сумму. Единственное отличие — деньги будут храниться уже не в банке, а непосредственно в структуре фонда. Это нововведение касается только тех пенсионеров, которые одновременно соответствуют следующим условиям:
- не пользовались пенсионной карточкой более года;
- получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабной войны;
- были или являются внутренне перемещенными лицами из оккупированных до 24 февраля 2022 года районов Донецкой или Луганской областей;
- не прошли обязательную идентификацию в "Ощадбанке" в течение 6 месяцев с момента, когда это нужно было сделать.
Пенсионный фонд призывает граждан пожилого возраста поддерживать связь и вовремя проходить идентификацию, чтобы не потерять доступ к своим средствам.
Ранее мы писали, что для украинцев, которые работали за границей, процедура оформления пенсии в Украине стала проще. Кабинет Министров ввел новые нормы, которые позволяют учитывать стаж, приобретенный за пределами страны.
Также мы рассказывали, что в Украине пенсионерам предоставляется право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако реализовать эту льготу удается не всем. Одним из главных требований является наличие пенсионного удостоверения. Без него право на бесплатный проезд теряется.
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