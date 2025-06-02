Субсидию летом можно потерять из-за родственника — почему прекращают начисление выплат

Мужчина смотрит на коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже летом субсидии — это существенная поддержка для многих домохозяйств. Однако получателям, стоит быть внимательными — даже действия родственника могут повлиять на право получать выплаты.

О том, кто может потерять субсидию на летний период из-за действий родственника из состава домохозяйства, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Субсидию на неотапливаемый сезон (с мая) большинству граждан пересчитывают автоматически. Но есть важный нюанс, если кто-то из членов семьи выехал за границу более чем на 60 дней, об этом нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд.

Если этого вовремя не сделать, а субсидию начислили с учетом доходов этого человека — выплаты могут остановить. Более того, придется вернуть уже полученные деньги.

ПФУ считает помощь без учета дохода лица, которое долго находится за границей. Но только если об этом известно официально.

Поэтому, чтобы не потерять субсидию, информировать о выезде кого-то из членов вашего домохозяйства за пределы Украины более чем на 60 дней нужно в течение 30 дней.

Кому субсидию за первые два месяца неотапливаемого периода не начислят

Большинству получателей субсидий на летний период пересчитают автоматически, если не изменилось имущественное положение, состав семьи или нет долгов за коммуналку. Впрочем, новое заявление и декларацию о доходах обязательно должны подать:

семьи с ВПЛ;

арендаторы жилья;

те, кто претендует на субсидию на твердое топливо или сжиженный газ;

домохозяйства, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Подать документы следует в течение двух месяцев с начала соответствующего сезона. Иначе помощь назначат только с момента обращения, а за предыдущий период — не компенсируют.

Ранее мы рассказывали, что субсидии являются важным инструментом государственной помощи гражданам. Однако некоторые украинцы могут потерять часть этой поддержки на покрытие расходов за коммуналку из-за несоблюдения установленных правил.

Также мы рассказывали, что в Украине определены конкретные категории населения, которые имеют право на социальные гарантии от государства. В частности, для них предусмотрены льготы, включающие частичное или полное возмещение стоимости жилищно-коммунальных услуг.