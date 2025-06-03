Кто должен платить за коммуналку в 2025 — владелец или прописанный

Мужчина держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Квартира, дом или другой объект недвижимости — это не только актив, но и источник расходов. Ежемесячная оплата коммунальных услуг — обязанность, которую в реальности выполняет не всегда тот, на кого оформлено право собственности. Часто в центре конфликта оказываются именно собственник и лицо, зарегистрированное в жилье.

Согласно ч. 1 ст. 322 Гражданского кодекса Украины, собственник обязан содержать свое имущество, если иное не предусмотрено договором или законом, пишет юридический ресурс "Протокол". Это означает, что по умолчанию именно владелец квартиры отвечает за оплату коммунальных услуг. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", владелец заключает договор с исполнителем коммунальных услуг и платит за них в установленные сроки.

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Однако ситуация осложняется, если в квартире проживают другие лица — совладельцы, арендаторы или прописанные жильцы. Закон отмечает, что все дееспособные лица, проживающие или зарегистрированные в жилье, несут солидарную ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть права на пользование жильем тесно связаны с обязанностями по его содержанию.

Кто обязан заключать договор на коммунальные услуги

Все коммунальные услуги — водоснабжение, газ, электроэнергия, отопление, содержание дома и т.д. — предоставляются на основании договора. Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" прямо говорит: договор заключает собственник жилья. Именно он несет ответственность перед исполнителем услуг за своевременную оплату.

Это не означает, что платить должен только он. Если в квартире зарегистрированы или фактически проживают другие лица, они также могут быть обязаны оплачивать часть счетов — особенно в случае совместного проживания.

Совместная ответственность зарегистрированных жильцов

Согласно закону, все совершеннолетние и дееспособные лица, которые зарегистрированы или проживают в квартире, считаются потребляющими коммунальные услуги. А значит, в соответствии с положениями Гражданского кодекса и профильного законодательства, они несут солидарную ответственность за оплату.

Это означает, что каждый из них может быть привлечен к ответственности за всю сумму долга. Но на практике, как правило, коммунальные предприятия взимают средства с того, на кого оформлен лицевой счет — то есть с владельца.

А если владелец один, а потребители — другие

Такая ситуация часто возникает, когда в квартире живут родственники, бывшие супруги или даже посторонние лица, а владелец проживает в другом городе или стране. В правовом поле это создает пробел — исполнитель услуг не имеет права напрямую взыскать плату с тех, кто не является стороной договора, даже если они фактически пользуются благами цивилизации.

Решение — заключение внутренних соглашений между собственником и жильцами или официальное оформление договора найма с соответствующими положениями о распределении расходов.

Как избежать конфликтов во время аренды

Если жилье сдается в аренду, стоит четко зафиксировать в договоре порядок оплаты коммунальных услуг. Существует несколько вариантов:

арендодатель платит самостоятельно, а затем добавляет сумму к арендной плате;

арендатор самостоятельно платит по счетчикам;

при долгосрочной аренде — переоформление лицевого счета на арендатора.

Также следует учесть дополнительные расходы: интернет, паркоместо, домофон и т.д. Четкое юридическое оформление убережет обе стороны от дальнейших споров и недоразумений.

Когда можно не платить за коммуналку

Закон предусматривает исключения. Если в квартире никто не проживал более 30 дней, и это документально подтверждено, жильцы имеют право не оплачивать коммунальные услуги (кроме теплоснабжения), если нет счетчиков.

Но право на неуплату нужно подтверждать справками — например, о пребывании в другом городе, заграничной командировке, лечении или учебе.

За какие коммунальные услуги всегда отвечает собственник

Отдельно стоит отметить, что часть платежей связана не с проживанием, а с содержанием имущества. Это так называемые "жилищные услуги":

обслуживание дома и придомовой территории;

ремонт и уборка общего имущества;

содержание лифтов;

электроэнергия на освещение подъездов и дворов и тому подобное.

Эти расходы не зависят от того, проживает ли кто-то в квартире, и подлежат оплате всегда — именно собственником или совладельцами.

Можно ли оспорить обязанность платить

Если собственник считает, что платить должен зарегистрированный жилец, ему придется доказывать это в судебном порядке. Солидарная ответственность — это право собственника требовать компенсации части расходов в суде, если он их понес единолично. Но сначала — должен быть факт заключения договоренности или наличие регистрации, подтверждающей проживание лица.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине продолжаются судебные процессы против граждан, которые накопили значительные долги за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует статистика 2024 года, когда исполнительная служба открыла 429 тысяч соответствующих дел. Общая сумма задолженности по этим делам превышает 6 миллиардов гривен.

Также мы сообщали, что даже летом жилищные субсидии остаются важной поддержкой для многих украинских семей. Однако получателям стоит быть бдительными: даже опрометчивые действия родственников могут повлиять на ваше право получать эти выплаты.