Пільги для пенсіонерів — хто може не платити за комунальні послуги

Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Комунальні платежі — справжнє випробовування для багатьох українських пенсіонерів. Адже значна частина пенсійних виплат йде на оплату газу, світла, водопостачання та інших послуг. Проте не всі знають, що законодавством України передбачені пільги для деяких категорій пенсіонерів.

Новини.LIVE розповідають, хто може не платити за комунальні послуги в Україні.

Реклама

Читайте також:

Питання пільг на комуналку регулюється урядовою постановою "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї".

Документ передбачає, що отримати 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають право пенсіонери, які раніше працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

Йдеться про колишніх:

педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв, бібліотек;

працівників державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн у 2025 році). Пенсійним фондом України враховуються доходи пільговика за III та IV квартали попереднього року. На членів родини пільговика знижка не розповсюджується.

Пільга надається протягом року з місяця визначення такого права. Після закінчення цього терміну автоматично визначається право на отримання знижки на новий період.

Як пенсіонеру отримати пільгу на комуналку

Для оформлення пільги пенсіонеру треба надати до Пенсійного фонду (поштою, особисто або онлайн) довідку або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу в сільській місцевості за відповідною спеціальністю. ПФУ вносить ці дані до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Крім того, необхідно подати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Раніше ми писали, що деякі українські пенсіонери втратили право на звільнення від сплати житлово-комунальних послуг у 2025 році.

Також дізнавайтеся, за які послуги в Ощадбанку пенсіонери можуть не сплачувати.