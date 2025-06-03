Льготы для пенсионеров — кто может не платить за коммунальные услуги

100% скидки для пенсионеров — кто может не платить за коммуналку
Коммунальные платежи — настоящее испытание для многих украинских пенсионеров. Ведь значительная часть пенсионных выплат идет на оплату газа, света, водоснабжения и других услуг. Однако не все знают, что законодательством Украины предусмотрены льготы для некоторых категорий пенсионеров.
Новини.LIVE рассказывают, кто может не платить за коммунальные услуги в Украине.
Вопрос льгот на коммуналку регулируется правительственным постановлением "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".
Документ предусматривает, что получить 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют право пенсионеры, которые ранее работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности.
Речь идет о бывших:
- педагогических работниках;
- медицинских и фармацевтических работниках;
- специалистах по защите растений;
- работниках музеев, библиотек;
- работниках государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 240 грн в 2025 году). Пенсионным фондом Украины учитываются доходы льготника за III и IV кварталы предыдущего года. На членов семьи льготника скидка не распространяется.
Льгота предоставляется в течение года с месяца определения такого права. После окончания этого срока автоматически определяется право на получение скидки на новый период.
Как пенсионеру получить льготу на коммуналку
Для оформления льготы пенсионеру надо предоставить в Пенсионный фонд (по почте, лично или онлайн) справку или записи в трудовой книжке, которые удостоверяют данные о работе в сельской местности по соответствующей специальности. ПФУ вносит эти данные в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Кроме того, необходимо подать заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры потеряли право на освобождение от уплаты жилищно-коммунальных услуг в 2025 году.
Также узнавайте, за какие услуги в Ощадбанке пенсионеры могут не платить.
Читайте Новини.LIVE!