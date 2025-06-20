Невиплачена субсидія — в яких випадках родичі можуть отримати гроші

Гроші заднім числом — хто може отримати субсидію за родича
Після смерті людини, якій була призначена житлова субсидія, родичі не завжди знають, що ці гроші може отримати хтось інший зі складу домогосподарства. Для цього потрібно звернутись в Пенсійний фонд та надати певні документи.
Про те, хто має на це право і що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може отримати невиплачену субсидію
Якщо субсидіант помер і не встиг отримати нараховану допомогу, її може оформити інший член домогосподарства — але лише той, кого враховували при призначенні субсидії. Також важливо вчасно подати заяву.
Субсидія не передається у спадок, але якщо ви жили разом із померлим і були включені до складу домогосподарства, маєте право на невиплачену суму. Це передбачено постановою Кабміну №848.
Що потрібно зробити для отримання виплат
Протягом трьох місяців після смерті отримувача слід звернутися до Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати:
- свідоцтво про смерть;
- банківські реквізити для перерахування грошей;
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу.
Тим, у кого склалася подібна ситуація — не варто зволікати, зверніться до Пенсійного фонду, щоб встигнути отримати належну допомогу.
Раніше ми писали, що навіть у літній період субсидії залишаються важливою підтримкою для багатьох сімей. Проте слід враховувати, що дії родичів можуть позбавити вас права на виплати.
Також ми розповідали, що комунальні витрати — серйозне навантаження для пенсіонерів, адже значна частина пенсії йде на оплату послуг. Водночас окремі категорії людей поважного віку мають право на пільги, передбачені законом.
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