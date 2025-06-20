Невиплачена субсидія — в яких випадках родичі можуть отримати гроші

Людина тримає банківську картку і гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після смерті людини, якій була призначена житлова субсидія, родичі не завжди знають, що ці гроші може отримати хтось інший зі складу домогосподарства. Для цього потрібно звернутись в Пенсійний фонд та надати певні документи.

Про те, хто має на це право і що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може отримати невиплачену субсидію

Якщо субсидіант помер і не встиг отримати нараховану допомогу, її може оформити інший член домогосподарства — але лише той, кого враховували при призначенні субсидії. Також важливо вчасно подати заяву.

Субсидія не передається у спадок, але якщо ви жили разом із померлим і були включені до складу домогосподарства, маєте право на невиплачену суму. Це передбачено постановою Кабміну №848.

Що потрібно зробити для отримання виплат

Протягом трьох місяців після смерті отримувача слід звернутися до Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати:

свідоцтво про смерть;

банківські реквізити для перерахування грошей;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Тим, у кого склалася подібна ситуація — не варто зволікати, зверніться до Пенсійного фонду, щоб встигнути отримати належну допомогу.

Раніше ми писали, що навіть у літній період субсидії залишаються важливою підтримкою для багатьох сімей. Проте слід враховувати, що дії родичів можуть позбавити вас права на виплати.

Також ми розповідали, що комунальні витрати — серйозне навантаження для пенсіонерів, адже значна частина пенсії йде на оплату послуг. Водночас окремі категорії людей поважного віку мають право на пільги, передбачені законом.

