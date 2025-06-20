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Деньги задним числом — как получить субсидию за родственника

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Дата публикации 20 июня 2025 06:35
Невыплаченная субсидия — в каких случаях родственники могут получить деньги
Человек держит банковскую карточку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто может получить невыплаченную субсидию Что нужно сделать для получения выплат

После смерти человека, которому была назначена жилищная субсидия, родственники не всегда знают, что эти деньги может получить кто-то другой из состава домохозяйства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить определенные документы.

О том, кто имеет на это право и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить невыплаченную субсидию

Если субсидиант умер и не успел получить начисленную помощь, ее может оформить другой член домохозяйства — но только тот, кого учитывали при назначении субсидии. Также важно вовремя подать заявление.

Субсидия не передается по наследству, но если вы жили вместе с умершим и были включены в состав домохозяйства, имеете право на невыплаченную сумму. Это предусмотрено постановлением Кабмина №848.

Что нужно сделать для получения выплат

В течение трех месяцев после смерти получателя следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. С собой нужно иметь:

  • свидетельство о смерти;
  • банковские реквизиты для перечисления денег;
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Тем, у кого сложилась подобная ситуация — не стоит медлить, обратитесь в Пенсионный фонд, чтобы успеть получить надлежащую помощь.

Ранее мы писали, что даже в летний период субсидии остаются важной поддержкой для многих семей. Однако следует учитывать, что действия родственников могут лишить вас права на выплаты.

Также мы рассказывали, что коммунальные расходы — серьезная нагрузка для пенсионеров, ведь значительная часть пенсии идет на оплату услуг. В то же время отдельные категории людей почтенного возраста имеют право на льготы, предусмотренные законом.

коммунальные услуги субсидии выплаты деньги соцвыплаты помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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