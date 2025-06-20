Невыплаченная субсидия — в каких случаях родственники могут получить деньги

Человек держит банковскую карточку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После смерти человека, которому была назначена жилищная субсидия, родственники не всегда знают, что эти деньги может получить кто-то другой из состава домохозяйства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить определенные документы.

О том, кто имеет на это право и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить невыплаченную субсидию

Если субсидиант умер и не успел получить начисленную помощь, ее может оформить другой член домохозяйства — но только тот, кого учитывали при назначении субсидии. Также важно вовремя подать заявление.

Субсидия не передается по наследству, но если вы жили вместе с умершим и были включены в состав домохозяйства, имеете право на невыплаченную сумму. Это предусмотрено постановлением Кабмина №848.

Что нужно сделать для получения выплат

В течение трех месяцев после смерти получателя следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. С собой нужно иметь:

свидетельство о смерти;

банковские реквизиты для перечисления денег;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Тем, у кого сложилась подобная ситуация — не стоит медлить, обратитесь в Пенсионный фонд, чтобы успеть получить надлежащую помощь.

Ранее мы писали, что даже в летний период субсидии остаются важной поддержкой для многих семей. Однако следует учитывать, что действия родственников могут лишить вас права на выплаты.

Также мы рассказывали, что коммунальные расходы — серьезная нагрузка для пенсионеров, ведь значительная часть пенсии идет на оплату услуг. В то же время отдельные категории людей почтенного возраста имеют право на льготы, предусмотренные законом.