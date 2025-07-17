Стоимость коммуналки с 1 августа — сколько будет стоить куб газа и киловатт электричества

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В августе украинцы будут платить за газ и свет так же как и сейчас. Цена за кубометр газа составит 7,96 грн, а за киловатт-час электроэнергии — 4,32 грн. Эти тарифы уже официально утверждены и будут действовать весь месяц.

О том, сколько украинцы будут платить за электроэнергию и газоснабжение в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Для большинства потребителей — 98%, которые получают газ от компании "Нафтогаз", стоимость газа не изменится. Это связано с тем, что действует мораторий на повышение цен на газ, который продлится до следующего года.

Что касается электроэнергии, то тариф также останется на уровне 4,32 грн за кВт-час. Повышение тарифов на электроэнергию не планируется как минимум до октября 2025 года.

Сейчас, с учетом среднего потребления — около 165 кВт-ч в месяц, среднестатистическая семья из трех человек будет тратить примерно 713 грн за свет.

Потребители, которые имеют двухзонные счетчики, могут сэкономить — в ночное время (с 23:00 до 7:00) тариф снижается вдвое до 2,16 грн за кВт-ч. Если треть электроэнергии использовать ночью, сумма в платежке может быть меньше — около 606 грн.

Когда и на сколько может вырасти стоимость электроэнергии

По прогнозам специалистов, тарифы на электроэнергию будут повышать до уровня других европейских стран. Но при этом власти планируют улучшить адресную помощь для тех, кто действительно в ней нуждается.

"Поднятие до 6 гривен будет. Возможно, его сделают в два этапа. Когда именно это произойдет — непонятно, потому что конкретной даты нет", — убежден заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Эксперт прогнозирует, что повышение может произойти в два этапа, но когда именно — пока неизвестно. Вероятнее всего, рост тарифов произойдет ближе к 2026 году.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Размер льгот варьируется в зависимости от статуса человека — он может составлять 25%, 50% или даже полное освобождение от уплаты.

Также мы рассказывали, что каждый месяц украинцы подают данные об объеме потребленного газа — это привычная практика для большинства пользователей. Однако бывают ситуации, когда нужно срочно отправить поставщику фотографию счетчика.