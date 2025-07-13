Комунальні пільги — кому держава покриватиме половину вартості послуг у липні

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір пільги залежить від категорії — це може бути 25%, 50% або навіть повне звільнення від оплати.

Про те, хто може менше платити за комуналку у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Багатодітні родини

Сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50% знижки на оплату комуналки. Ця пільга покриває витрати на житло (в межах встановлених норм площі), комунальні послуги, а також покупку твердого чи рідкого палива для опалення.

Але є умова — середньомісячний дохід родини на одного члена домогосподарства за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 240 грн (норма на 2025 рік).

Військові та їхні родини

Згідно з інформацією від уряду, військовослужбовці та члени їхніх сімей також мають право на пільги. У 2025 році знижку можуть оформити:

Учасники війни — 50%. Учасники бойових дій — 75% знижки. Члени сімей загиблих військових — 50%. Особи з інвалідністю внаслідок війни — повне звільнення (100%).

Пільга поширюється на оплату комунальних послуг, включаючи газ, вивезення сміття та управління багатоквартирним будинком.

Пенсіонери та інші пільговики

100% знижку на комуналку можуть отримати пенсіонери, які раніше працювали вчителями, медиками або бібліотекарями у сільській місцевості. Також звільняються від сплати:

працівники музеїв та закладів культури в селах;

окремі постраждалі від нацистських переслідувань;

вдови або вдівці ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, їхні опікуни.

Також, у 2025 році, отримати знижку у розмірі 25% можуть "діти війни".

Раніше ми писали, що держава надає важливу підтримку військовослужбовцям, зокрема у формі пільг для учасників бойових дій та їхніх сімей. Втім, не кожен член родини захисника може претендувати на такі привілеї.

Також ми розповідали, що скоротити витрати на оплату електроенергії можливо, особливо коли вона використовується як основне джерело опалення оселі. У такому випадку споживачі можуть розраховувати на знижений тариф. Крім того, доступними є нічні тарифи та субсидії, що допомагають значно зменшити щомісячні витрати на комунальні послуги.