Лише для близьких родичів — хто з членів сім’ї УБД може оформити пільги

Лише вони отримають пільги — хто вважається членом родини УБД
Пільги для учасників бойових дій та їхніх родин — одна з головних видів державної підтримки військовослужбовців. Однак далеко не всі родичі захисників мають право на соціальні гарантії.
Новини.LIVE розповідають, хто вважається членом родини УБД та може розраховувати на пільги.
Хто є членом родини УБД
Закон чітко визначає, кого вважають членами родини УБД, а отже — хто може розраховувати на пільги, компенсації чи інші форми допомоги.
Як пояснили в Пенсійному фонді України, до членів сім’ї учасника бойових дій належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Пільги для членів родин УБД
Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право отримати:
- 75% знижки на квартплату;
- 75% знижки на комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо).
- 75% знижки вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю.
Сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, мають також 75% знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім'ю).
Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.
Діти учасників бойових дій мають доступ до таких пільг:
- оздоровлення та відпочинок;
- першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;
- переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;
- безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках при навчанні на денній формі;
- соціальну стипендію (якщо у студента немає заборгованості).
Оформити пільги родинам УБД можна в найближчому відділенні Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати копії документів, які підтверджують родинний зв'язок заявника з УБД і його право на отримання пільг.
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