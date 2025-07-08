Лише для близьких родичів — хто з членів сім’ї УБД може оформити пільги

Військовий з родиною. Фото: УНІАН

Пільги для учасників бойових дій та їхніх родин — одна з головних видів державної підтримки військовослужбовців. Однак далеко не всі родичі захисників мають право на соціальні гарантії.

Новини.LIVE розповідають, хто вважається членом родини УБД та може розраховувати на пільги.

Реклама

Читайте також:

Хто є членом родини УБД

Закон чітко визначає, кого вважають членами родини УБД, а отже — хто може розраховувати на пільги, компенсації чи інші форми допомоги.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, до членів сім’ї учасника бойових дій належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Пільги для членів родин УБД

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право отримати:

75% знижки на квартплату;

75% знижки на комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо).

75% знижки вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю.

Сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, мають також 75% знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім'ю).

Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Діти учасників бойових дій мають доступ до таких пільг:

оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;

переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках при навчанні на денній формі;

соціальну стипендію (якщо у студента немає заборгованості).

Оформити пільги родинам УБД можна в найближчому відділенні Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати копії документів, які підтверджують родинний зв'язок заявника з УБД і його право на отримання пільг.

Раніше ми писали, на яку соціальну підтримку можуть розраховувати військові, які повернулися з ворожого полону.

Також дізнавайтеся, які пільги належать Героям України.