Пільги Героям України — що передбачено у липні 2025 року

Орден Золота Зірка. Фото: Держприкордонслужба України

Звання Героя України — це найвища державна нагорода, яку присвоюють за виняткові заслуги перед країною. Окрім глибокої поваги й визнання, це звання передбачає низку соціальних пільг та гарантій, які надаються державою.

Новини.LIVE розповідають, які пільги передбачені для Героїв України.

Реклама

Читайте також:

Відповідно до закону № 1549-III "Про державні нагороди України", звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за визначні трудові досягнення.

Які пільги можуть отримати громадяни зі статусом Герой України у 2025 році

Надання пільг Героям України та членам їхніх сімей регулюється законом № 3721-XII Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.

Згідно з цим документом, військовослужбовці, які отримали почесне звання Героя України, мають право на низку преференцій. Їх можна умовно поділити на декілька груп.

Медичне забезпечення:

першочергове безплатне обслуговування в медичних закладах усіх типів та видів;

першочергове безплатне забезпечення ліками за рецептами лікаря;

безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів).

Ці пільги поширюється також на найближчих членів родини — подружжя та дітей до 18 років.

Житлово-комунальні пільги:

звільнення від оплати комунальних послуг у межах норм, встановлених законодавством (квартплата, водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення);

першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду;

звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;

безплатний капітальний ремонт власних будинків (квартир).

Транспорті пільги:

позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного та автомобільного транспорту;

щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту).

Трудові гарантії:

залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві;

першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації;

щорічна оплачувана відпустка, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в навчальних закладах системи державної підготовки й перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах тощо.

Крім того, громадяни, які мають звання Герой України, отримують надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком (4 722 грн у 2025 році).

Також вони мають право користуватися пільгами зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Раніше ми писали, що законодавство України передбачає низку преференцій для громадян, які захищають нашу країну. Зокрема, це безоплатний проїзд, санаторне лікування та медичні послуги, знижки на комуналку тощо.

Також дізнавайтеся, які освітні пільги мають учасники бойових дій.